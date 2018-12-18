Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина поставила РФ требование о встрече в срочном порядке
Зачем китайцы строят Z-машину
«Мне хочется, чтобы ничего не болело неделю»: личная история
Продукт, защищающий от язвы желудка и проблем с сердцем
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Прокуратура составила психологический портрет коррупционера В Генпрокуратуре составили психологический портрет типичного коррупционера
Девочка "проснулась" спустя 4 года комы и удивила рассказом
Травмированного ведущего НТВ выставили из больницы
На борту самолета обнаружили забытое сердце
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Латинская модель прославилась из-за своего необычного тела - фото
Картинами Сафронова теперь можно вытираться - СМИ
Меркель выступила с заявлением после того, как ЕС не наказал РФ
Кремль опроверг резонансные слова Лукашенко
СМИ узнали, как Соловьев унизил Шаляпина - СМИ
Коллеги боятся изнасилованную полицейскую из Уфы
Почему у россиян рушатся дома, текут трубы и падают лифты
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Фоторепортажи
8Конфликт в Керченском проливе
10Названа «Мисс Вселенная — 2018»
11:33 (мск), источник: Интерфакс

«Сафмар» Гуцериева попросит прокуратуру и СК дать оценку словам Запашного о Cirque du Soleil в Сколково

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU — Промышленно-финансовая группа «Сафмар», принадлежащая Михаилу Гуцериеву, считает заявления гендиректора Большого московского цирка Эдгара Запашного о строительстве постоянной площадки для канадского Cirque du Soleil в Сколково спланированной акцией конкурентов.

Источник: AP 2018

«Запашный стал инструментом в конкурентной борьбе. Его заявления направлены на дискредитацию деловой репутации группы и лично ее руководителя. В этой связи “Сафмар” намерена обратиться в прокуратуру и Следственный комитет за защитой своих прав и законных интересов», — говорится в распространенном заявлении группы.

Новость
«Я свое имя, тем более перед президентом, подставлять никогда не буду»

Также в компании подтвердили намерение направить в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации председателя совета директоров ПФГ «Сафмар» в связи с публичными заявлениями Запашного.

Жалоба Запашного и реакция Гуцериева

В субботу 15 декабря на заседании президентского Совета по культуре и искусству гендиректор Большого московского цирка Запашный сообщил президенту России Владимиру Путину, что в этом году в Сколково будет открыта стационарная площадка канадского цирка. «Я считаю, что это неприемлемо, я считаю, что это неправильно. Никто не мешает им приезжать сюда с временными гастролями, они уже больше десяти лет сюда ездят. Но это точно негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте», — сказал Запашный.

При этом он отметил, что слабо представляет себе ситуацию, когда в Монреале мог бы появиться филиал российского цирка или театра.

Путин согласился с Запашным. «Это, по сути, борьба за рынок. И распахивать ворота так уж совсем, ну, не знаю», — сказал президент. «Конечно, зритель хочет посмотреть, но я, скорее всего, на вашей стороне. Посмотреть — это одно, а давать им здесь развиваться на нашей базе, то совсем другая история. Моя позиция очень близка вашей», — сказал президент.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого Гуцериев заявил о намерении подать на Запашного в суд, отметив, что «он на уровне президента, известных, выдающихся людей нагло, бессовестно врет», и добавив, что «хочет поставить этого хама на место».

Группа «Сафмар» опровергла слова Запашного о строительстве постоянной площадки для Cirque du Soleil, заявив, что в Сколково строится концертный зал, который будет принимать выступления самых разных коллективов, а канадский цирк заключил договор аренды этого зала на шесть гастрольных недель в 2020 году.

Запашный возмущен излишней поддержкой канадской компании
Во время загрузки произошла ошибка.
11:57 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Российский цирк и Cirque du Soleil не поделили арену
Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов
ФСБ предотвратила теракты в российской армии
Российский теплоход «Кузьма Минин сел на мель у берегов Британии
Как ведут новости в КНДР: мастер-класс от «Женщины в розовом»
Опьянение в России перестали считать отягчающим обстоятельством
Путин: фестиваль школьников позволит получить полезные знания
Сколько весит трудный день среднестатистического человека
Спорт
Трудно дышать: Коляда слег с болезнью вслед за Туктамышевой Фигурист Михаил Коляда сообщил о серьезных проблемах со здоровьем накануне чемпионата России, однако не стал сниматься с соревнований
Hi-Tech
Странные машины на дорогах (фото) Три колеса, гусеницы или способность переплыть реку.
Авто
В России появятся «недорогие» Audi A6 Audi привезет в Россию седан A6 нового поколения. Также появятся доступные комплектации с передним приводом и четырехцилиндровыми моторами
Кино
Потерявшая руку в «Обители зла» актриса требует $2,7 млн Оливия Джексон получила тяжелые травмы, исполняя скоростной трюк вместо Миллы Йовович
Недвижимость
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Старейшую тюрьму Москвы «Бутырку» закроют
Дети
Дочь Валерия Меладзе об отце: «Знакомым говорю, что просто родственница» Инга рассказала, как ей живется с известной фамилией
Леди
Куртка с мехом как у Валерии и другие образы звезд за 3000 рублей Научим тебя одеваться, как звезда и при этом не тратить слишком много денег
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь