Как ведут новости в Северной Корее: мастер-класс от «Женщины в розовом»

Ли Чхун Хи ушла на пенсию еще в 2012 году, но, похоже, на телеканале не могут без нее обойтись. Она периодически появляется, чтобы зачитать важные новости, вроде испытаний водородной бомбы или встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом. Однако ее главная задача — воспитать новое поколение северокорейских телеведущих.