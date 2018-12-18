Как ведут новости в Северной Корее: мастер-класс от «Женщины в розовом»
Ли Чхун Хи ведет новости на северокорейском телевидении уже больше 40 лет. Она известна своими розовыми нарядами и экспрессивной манерой чтения новостей.
Ли Чхун Хи ведет новости на северокорейском телевидении уже больше 40 лет. Она известна своими розовыми нарядами и экспрессивной манерой чтения новостей.
Ли Чхун Хи ушла на пенсию еще в 2012 году, но, похоже, на телеканале не могут без нее обойтись. Она периодически появляется, чтобы зачитать важные новости, вроде испытаний водородной бомбы или встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом. Однако ее главная задача — воспитать новое поколение северокорейских телеведущих.
Чем отличаются «молодые лица» — в видео Русской службы