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12:11 (мск), источник: N + 1

Нейросеть пририсовала Моне Лизе лицо Бенедикта Камбербэтча

Задача выполняется в три шага: вставка объекта, раскрашивание и коррекция текстуры.

Источник: Luan et al. / arXiv.org, 2018

Американские разработчики научили нейросеть достоверно раскрашивать вставленные в картины сторонние объекты — в качестве одного из примеров авторы пририсовали Моне Лизе лицо Бенедикта Камбербэтча. Задача выполняется в три шага: вставка объекта, раскрашивание и коррекция текстуры. Препринт статьи с описанием работы алгоритма доступен на arXiv.org.

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Добавить сторонний объект в фотографию — задача достаточно простая: с ней давно умеют справляться современные графические редакторы. Однако у подобного «дорисовывания» есть важное ограничение: объект нужно не только вставить, но и соблюсти стиль всего произведения. Вручную это сделать очень сложно: допустим, если мы хотим вставить домик на картину Моне, необходимо будет нарисовать его в стиле импрессионизма, а также подобрать цвета так, чтобы он достоверно сливался с окружением (фоном) картины. Сейчас существуют специальные алгоритмы, которые позволяют представить фотографии в определенном художественном стиле, но с задачами локальной разрисовки они справляются плохо.

Для того, чтобы решить эту задачу, разработчики из Корнеллского университета и Adobe Research под руководством Фужуна Луана (Fujun Luan) представили алгоритм, который может достоверно вставлять объекты в картины, сохраняя при этом стилистику целевого произведения.

Изображения на трех этапах работы алгоритма | Источник: Luan et al. / arXiv.org, 2018

Алгоритм работает в три шага. Первый — самый простой — вставляет нужный объект на картину. Во время второго шага происходит первое раскрашивание вставленного объекта: с помощью метода k-ближайших соседей цвет объекта сопоставляется с цветом окружения и раскрашивается соответствующим образом. Во время третьего шага алгоритм восстанавливает текстуру объекта в соответствии с фоном и избавляет конечный продукт от возможных артефактов — также с помощью ближайших соседей.

Предложенный метод (крайний справа) в сравнении с другими алгоритмами переноса стилей | Источник: Luan et al. / arXiv.org, 2018

Результаты работы (17 созданных картин) затем показали добровольцам вместе с похожими картинами, созданными с помощью других подходов. В большинстве случаев (15 из 17) участники опроса считали достоверным перенос объекта, сделанный при помощи нового алгоритма.

Елизавета Ивтушок

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