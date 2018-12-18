Опьянение в России перестали считать отягчающим обстоятельством
Верховный суд (ВС) России закрепил положение об исключении опьянения из отягчающих обстоятельств преступления. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщает РАПСИ.
Верховный суд (ВС) России закрепил положение об исключении опьянения из отягчающих обстоятельств преступления. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщает РАПСИ.
Как указывается в постановлении пленума ВС, нарушение закона в состоянии алкогольного или наркотического опьянения не является основанием для признания такого состояния отягчающим обстоятельством.
Кроме того, Верховный суд России предлагал разрешить осужденным оплачивать штраф в рассрочку, однако позже этот пункт был исключен.
14 июня 2013 года сообщалось, что ВС предложил запретить посещение кафе и ресторанов лицам, которые ранее совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения, а также тем, кто употреблял алкогольные напитки в колонии.
Читайте также: Почему после алкоголя происходят провалы в памяти?