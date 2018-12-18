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11:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Опьянение в России перестали считать отягчающим обстоятельством

Верховный суд (ВС) России закрепил положение об исключении опьянения из отягчающих обстоятельств преступления. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщает РАПСИ.

Источник: Reuters

Как указывается в постановлении пленума ВС, нарушение закона в состоянии алкогольного или наркотического опьянения не является основанием для признания такого состояния отягчающим обстоятельством.

Кроме того, Верховный суд России предлагал разрешить осужденным оплачивать штраф в рассрочку, однако позже этот пункт был исключен.

14 июня 2013 года сообщалось, что ВС предложил запретить посещение кафе и ресторанов лицам, которые ранее совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения, а также тем, кто употреблял алкогольные напитки в колонии.

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