Опьянение в России перестали считать отягчающим обстоятельством

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Как указывается в постановлении пленума ВС, нарушение закона в состоянии алкогольного или наркотического опьянения не является основанием для признания такого состояния отягчающим обстоятельством.

Кроме того, Верховный суд России предлагал разрешить осужденным оплачивать штраф в рассрочку, однако позже этот пункт был исключен.