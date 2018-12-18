В Башкирии новогоднюю елку спилили на могиле архитектора

Скандал с новогодней елкой разгорелся в Стерлитамаке: дерево для детского праздника срубили на местном кладбище. Ее собирались отвезти в поселок Строймаш.

Увидев скопление техники у кладбища, местные жители начали бить тревогу. К тому же оказалось, что ель росла на могиле главного архитектора Стерлитамака 1970−1980-х годов Юрия Подрядова.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/67fbbcf4-9b67-4652-b45b-055cbc1068ca" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1266019" target="_blank">Елка с кладбища: скандалы с главным символом Нового года</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда о происходящем узнали местные власти, елку с кладбища устанавливать не стали, попросту бросив ее у главной площади Строймаша. Детям в итоге установили новое дерево — с опозданием на несколько дней.

Горожане уверены, что предприимчивые коммерсанты решили сэкономить и не покупать дерево в лесничестве, но вскоре выяснились новые подробности. Башкирское издание UFA1.RU взяло комментарий у дочери архитектора Юрия Подрядова — Анжелы Подрядовой. Как оказалось, семья сама наняла работников, чтобы спилить ель, которая сильно разрослась и начала разрушать могильную плиту.

«Мы два года думали, что делать с этой елью, и на семейном совете решили спилить. Оставили заявку фирме, которая этим занимается, они должны были ее срубить и утилизировать. Я не знаю, с какого перепуга они повезли ее на детский праздник, разумеется, это не с нашей подачи», — говорит женщина.

Почему ель не утилизировали, как предполагалось, а повезли на детский праздник, будут выяснять правоохранительные органы. В МВД по Башкирии обещают привлечь виновных к ответственности.