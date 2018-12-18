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12:44 (мск), источник: Индикатор

Найден самый удаленный объект Солнечной системы

Астрономы нашли самое далекое на данный момент тело в Солнечной системе. Это карликовая планета 2018 VG18, которая расположена примерно в 120 раз дальше от Солнца, чем Земля, и примерно в три с половиной раза дальше Плутона. Информация об объекте опубликована на сайте Центра малых планет.

Источник: Roberto Molar Candanosa/Carnegie Institution for S

Новое тело, получившее английское прозвище Farout («отдаленный»), было найдено при помощи расположенного на Гавайях японского 8-метрового телескопа Subaru 10 ноября. Затем открытие было подтверждено 6,5-метровым Магеллановым телескопом в Чили. Как и в случае с предыдущим рекордсменом по удаленности — карликовой планетой Гоблин — наблюдения проводились в рамках поиска гипотетической Планеты X, существование которой по косвенным данным было предсказано в 2016 году. Гоблин оставался самым далеким на протяжении всего нескольких месяцев.

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Размер Farout оценивается в 500 километров. Текущее расстояние в 18 миллиардов километров примерно соответствует отдалению зонда Voyager 2, который по данным NASA в прошлом месяце вышел в межзвездное пространство, покинув плазменный пузырь, создаваемый солнечным ветром. Из-за столь большого удаления Farout движется чрезвычайно медленно, что затрудняет точное определение параметров орбиты. Период обращения объекта вокруг Солнца скорее всего превышает 1000 лет, но определить, может ли на него влиять какой-то массивный объект, пока невозможно.

«Это открытие — настоящее международное достижение в поисках с использование телескопов на Гавайях и в Чили, управляемых Японией и сообществом исследовательских институтов и университетов США, — комментирует один из авторов работы Чэд Трухильо из Университета северной Аризоны (США). — С новыми широкопольными цифровыми камерами, которые устанавливаются на крупнейшие телескопы, мы наконец-то изучим окраины Солнечной системы намного дальше Плутона».

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