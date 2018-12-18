В Африке появятся Москва и Петербург. РФ планирует построить там город-сад

Источник: РИА "Новости"

Миссия была приурочена к первой международной африканской выставке The Intra—African Trade Fair 2018, одной из крупнейших на континенте.

С чего всё началось?

В мае этого года Россия и Египет подписали соглашение о создании промышленной зоны (РПЗ) для наших компаний в районе Суэцкого канала, в Порт-Саиде. Предполагается, что она станет логистическим хабом, платформой для экспорта российской продукции в страны Африки и Ближнего Востока.

Это будет первая российская промышленная зона за рубежом. Василий Осьмаков Заместитель министра промышленности и торговли

«Для нас это важно. РПЗ — это своего рода окно для возвращения России на рынок Африки. Мы давно ушли с африканского рынка, возник большой пробел. Но историческая память осталась. Так сложилось, что наши специалисты, инженеры строили здесь множество индустриальных объектов, заводов и фабрик. С тех пор Африка сильно изменилась, но к нам тут по-прежнему тепло относятся. И мы рады сюда вернуться».

Презентация российской промышленной зоны стала ключевым событием деловой миссии РЭЦ в Египет. По словам Осьмакова, в российском бюджете заложены необходимые средства для реализации этого проекта на 6-летний период. Ожидается, что первая его фаза будет запущена до 2022 г. Ряд компаний уже изъявили желание стать резидентами РПЗ.

Что мы экспортируем в Африку?

Россия обладает серьёзными конкурентными преимуществами по сравнению с Европой и Северной Америкой. Наша продукция выше по качеству и в то же время дешевле. Сергей Кирпиченко Посол России в Египте

Сейчас Африка делает выбор в основном в пользу китайских товаров. Российский экспорт на континенте представлен продукцией сельского хозяйства (в первую очередь зерном), машиностроения, металлургии, медицины и фармацевтики. Но его структура постепенно меняется. Доля машиностроения и автопрома выросла на 20%. Заключена сделка на поставку в тот же Египет большой партии железнодорожных вагонов.

В создаваемой российской промышленной зоне нашим экспортёрам и поставщикам будут предоставлены преференции — беспошлинные поставки оборудования и компонентов, получение маркировки Made in Egypt, пониженные налоги и сборы…

«Нам выделено 5,25 кв. км в районе Суэцкого канала. На этой территории мы хотим создать город-сад с промышленными предприятиями, — поделился планами директор по специальным проектам Российского экспортного центра Илья Помигалов. — Зона будет разделена на две части, их названия — “Санкт-Петербург” и “Москва”. Пока это только концепция, мы её дорабатываем. Но уже к 2020 г. компании смогут выйти на планировку своих участков и начнут строить там фабрики».

Кто ещё нацелен на африканский рынок?

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В деловой миссии РЭЦ приняли участие представители более 40 отечественных компаний. Им дали возможность встретиться и провести переговоры с потенциальными партнёрами из Египта и других стран Африки. Корреспондент aif.ru поинтересовался у некоторых бизнесменов, чем им интересен африканский рынок.

Ирина Михайлова, менеджер по экспортным продажам пивоваренной компании «Балтика»:

— Сейчас мы поставляем нашу продукцию только в две африканские страны — Танзанию и Ливию. В основном это безалкогольное пиво и напитки. Причины понятны — в Африке живёт много мусульман. В той же Ливии полностью запрещено продавать, хранить и употреблять алкогольные напитки, включая пиво. Разумеется, мы нацелены на расширение рынка сбыта в Африке, ведь нам есть что им предложить.

Помимо безалкогольного пива, у нас есть особая линия солодовых напитков с разными вкусами — лимона, имбиря, яблока. Это что-то среднее между квасом и лимонадом.

В российских магазинах вы их почти не встретите. Мы разрабатывали их, специально ориентируясь на мусульманские страны Африки и Азии.

И даже получали халяльный знак на эту продукцию. Суть в том, что напитки производятся из пивного сусла, но не проходят стадию брожения. Это гарантирует полное отсутствие алкоголя на всём протяжении технологического цикла.

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Сергей Клишин, начальник отдела по продуктам для дальнего зарубежья «Щёлково Агрохим»:

— Наше предприятие производит пестициды, агрохимикаты и биопрепараты для защиты и питания важнейших сельхозкультур. Для Египта аграрный бизнес очень важен, и мы хотели бы в него войти.

Я побывал на местной ферме, пообщался с её работниками и вижу хорошие перспективы для сотрудничества. Например, у нас в арсенале есть микроудобрения, которые мы готовы им предложить. Они помогут получить дополнительный урожай картофеля.

Вообще, в странах Африки для сельского хозяйства стрессовые условия: здесь высокие температуры и дефицит влаги. Но препараты, которые мы производим, как раз в таких климатических условиях и пригодятся. Они адресно доставляют химические вещества растению. Защищают его от болезней и не вредят окружающей среде.

Владимир Старцев, директор по международной торговле компании «Инфаприм»: