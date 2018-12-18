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13:14 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как украшают столицы Европы к Новому году (фото)

К зимним праздникам в Европе начинают готовиться в ноябре. Деревья украшают гирляндами, на площадях устанавливают елки, а вокруг них разрастаются рождественские ярмарки. К Рождеству по григорианскому стилю буйство праздничных огней, глинтвейна и медовых пряников достигает апогея.

Прага

В столице Чехии главные празднества сосредоточены на Староместской площади у стен городской Ратуши. Елку здесь украсили к 1 декабря, а стоять она будет до первых чисел января.

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Берлин

В столице Германии действует несколько рождественских ярмарок. По красоте они могут состязаться друг с другом. Установили праздничную елку и у Бранденбургских ворот.

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Мадрид

Столицу Испании украсили синими и красными огнями в стиле хайтек. Главная елка города — искусственный конус, изюминка которого — необычная иллюминация.

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Осло

Столицу Норвегии украшают традиционные елочные гирлянды, огромные колокольчики и волшебные лабиринты из тысяч светящихся лампочек.

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Париж

В столице Франции устанавливают очень много елок — на каждой площади, в витринах и, конечно же, перед собором Нотр-Дам. Но главная изюминка города — светящиеся аллеи деревьев.

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Брюссель

Гранд-Плас, центральная площадь Брюсселя, ночью выглядит по-настоящему сказочно. Вместе с украшенной елкой это место напоминает волшебный средневековый город.

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Рим

Жители Рима уже несколько лет подряд жалуются, что им не везет с рождественскими елками. На площади Виктора Эммануила устанавливают печальное деревце со сломанными ветками, а затем маскируют все это как могут. Но зато праздничная ель в Ватикане всегда радует глаз паломников и туристов.

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