Как украшают столицы Европы к Новому году (фото)

В столице Чехии главные празднества сосредоточены на Староместской площади у стен городской Ратуши. Елку здесь украсили к 1 декабря, а стоять она будет до первых чисел января.
В столице Германии действует несколько рождественских ярмарок. По красоте они могут состязаться друг с другом. Установили праздничную елку и у Бранденбургских ворот.
Столицу Испании украсили синими и красными огнями в стиле хайтек. Главная елка города — искусственный конус, изюминка которого — необычная иллюминация.
Столицу Норвегии украшают традиционные елочные гирлянды, огромные колокольчики и волшебные лабиринты из тысяч светящихся лампочек.
В столице Франции устанавливают очень много елок — на каждой площади, в витринах и, конечно же, перед собором Нотр-Дам. Но главная изюминка города — светящиеся аллеи деревьев.
Гранд-Плас, центральная площадь Брюсселя, ночью выглядит по-настоящему сказочно. Вместе с украшенной елкой это место напоминает волшебный средневековый город.
Жители Рима уже несколько лет подряд жалуются, что им не везет с рождественскими елками. На площади Виктора Эммануила устанавливают печальное деревце со сломанными ветками, а затем маскируют все это как могут. Но зато праздничная ель в Ватикане всегда радует глаз паломников и туристов.