Разработана первая в мире вакцина для насекомых
Ученые создали вакцину для пчел, призванную защитить данных насекомых от опасного заболевания.
Ученые создали вакцину для пчел, призванную защитить данных насекомых от опасного заболевания.
Вакцина направлена против одного из самых опасных врагов пчел — американского гнильца (Histolysis infectiosa perniciosa larvae apium): это одно из самых распространенных и разрушительных инфекционных заболеваний пчел. Возбудитель данной болезни — бактерия Paenibacillus larvae ssp. larvae.
Как известно, иммунная система насекомых лишена антител, а потому у этих существ нет и «памяти» о борьбе с заболеваниями. Несмотря на это, ученые из Хельсинского университета нашли способ, как защитить пчел от опасной болезни. Они сконцентрировали внимание на белке вителлогенине.
Разработанная вакцина, как сообщается, помогает иммунной системе пчел распознавать опасное заболевание на ранних этапах жизни. Когда пчелиная матка потребляет
Вакцина получила название PrimeBEE. Сообщается, что на данный момент она проходит тестирование. Кратко о вакцине рассказывается в материале на сайте Хельсинского университета.