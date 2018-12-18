В Генпрокуратуре назвали среднюю сумму взятки в России в 2018 году

Источник: РИА Новости

«Общая сумма взяток по всем делам по статье 290 УК РФ (“Взятка”) составила 1,8 миллиарда рублей, а средняя сумма взятки — 609 тысяч рублей», — сказал он на интернет-канале ведомства «Эфир».

Куренной добавил, что с января по сентябрь 2018 года было выявлено 186 взяток в особо крупном размере, то есть свыше 1 миллиона рублей.

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Общая сумма по ним составила 1,5 миллиарда рублей, а средний размер превышает 8 миллионов рублей.

За этот период в 826 случаях выявлялись взятки в значительном размере — от 25 до 150 тысяч рублей. Общая сумма превышает 48 миллионов, а средняя — 58 тысяч рублей.

В крупном размере — от 150 тысяч до миллиона рублей — за этот период выявлено таких фактов 538, общая сумма 193,5 миллиона рублей, средняя сумма взятки здесь 364 тысячи рублей.