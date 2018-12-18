В Генпрокуратуре назвали среднюю сумму взятки в России в 2018 году
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Средняя сумма взятки в РФ в 2018 году составила 609 тысяч рублей, сообщил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Средняя сумма взятки в РФ в 2018 году составила 609 тысяч рублей, сообщил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
«Общая сумма взяток по всем делам по статье 290 УК РФ (“Взятка”) составила 1,8 миллиарда рублей, а средняя сумма взятки — 609 тысяч рублей», — сказал он на
Куренной добавил, что с января по сентябрь 2018 года было выявлено 186 взяток в особо крупном размере, то есть свыше 1 миллиона рублей.
Общая сумма по ним составила 1,5 миллиарда рублей, а средний размер превышает 8 миллионов рублей.
За этот период в 826 случаях выявлялись взятки в значительном размере — от 25 до 150 тысяч рублей. Общая сумма превышает 48 миллионов, а средняя — 58 тысяч рублей.
В крупном размере — от 150 тысяч до миллиона рублей — за этот период выявлено таких фактов 538, общая сумма 193,5 миллиона рублей, средняя сумма взятки здесь 364 тысячи рублей.
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