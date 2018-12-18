Ученые: птерозавры напоминали пушистых драконов

Птерозавров, которые появились 200 млн лет назад, относят к пресмыкающимся. Их еще называют летающими ящерами. Это самые ранние позвоночные, которые научились летать.

Ученые предполагали, что более или менее знают, как выглядели птерозавры. В частности считалось, что у этих дальних родственников динозавров на коже были пушистые, похожие на шерсть волокна.

Но теперь новое исследование показывает, что эти волокна, возможно, были своего рода примитивными перьями. Это перевернуло бы представление о том, что первыми носителями перьев были некоторые динозавры.

Читайте также Ученые: мы живем в эпоху курицы

Палеонтологи Майкл Бентон из Университета Бристоля и Баою Цзян из Нанкинского университета в Китае, а также их коллеги исследовали окаменелости двух птерозавров размером с голубя, найденных еще ранее на северо-востоке Китая. Два птерозавра привлекли внимание исследователей, потому что они были «исключительно волосатыми», говорит Бентон.

К счастью, образцы, хранящиеся в Нанкинском университете и Китайской академии геологических наук, не были покрыты защитным лаком, нанесенным учеными на многие окаменелости в прошлом. Тщательное исследование птерозавров под микроскопом показало, что они обладают четырьмя типами волосков, схожими по структуре с современными перьями. Они помогали животным регулировать температуру тела, сообщается в журнале Nature Ecology & Evolution. Они также могли играть роль в аэродинамике полета, окраске и, возможно, улучшать осязание животных, говорят авторы.

Ученые предложили альтернативное изображение птерозавра, основанное на новом исследовании. На нем животное выглядит, как пушистый маленький дракончик или, возможно, родственник гиппогрифа из фильмов о Гарри Поттере.