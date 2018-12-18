Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Не знаю, на что теперь жить»: омская вице-губернатор об отставке
Что это: огромный объект в небе над США (фото)
«Мне хочется, чтобы ничего не болело неделю»: личная история
Фильм, собравший в России за одни выходные 310 млн руб.
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
«Самолёт раз в 2 недели»Как работают врачи в чукотской тундре
Девочка "проснулась" спустя 4 года комы и удивила рассказом
Травмированного ведущего НТВ выставили из больницы
Назван простой способ узнать, как долго вы проживете
Ожирение предложили лечить глиной
Латинская модель прославилась из-за своего необычного тела - фото
Картинами Сафронова теперь можно вытираться - СМИ
$7 млн за год: на Украине узнали, где берет деньги Порошенко
Меркель выступила после того, как ЕС не наказал РФ
Стас Пьеха обвинил знаменитую бабушку в своей зависимости - СМИ
Солнцев показал фото объединения с женой
Врачи назвали алкогольный напиток, наиболее легкий для печени
«Важный шаг»: Порошенко о решении в ООН по Крыму
Фоторепортажи
10Названа «Мисс Вселенная — 2018»
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
13:55 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ученые: птерозавры напоминали пушистых драконов

А еще у этих животных были перья.

Птерозавров, которые появились 200 млн лет назад, относят к пресмыкающимся. Их еще называют летающими ящерами. Это самые ранние позвоночные, которые научились летать.

Ученые предполагали, что более или менее знают, как выглядели птерозавры. В частности считалось, что у этих дальних родственников динозавров на коже были пушистые, похожие на шерсть волокна.

Но теперь новое исследование показывает, что эти волокна, возможно, были своего рода примитивными перьями. Это перевернуло бы представление о том, что первыми носителями перьев были некоторые динозавры.

Читайте также
Ученые: мы живем в эпоху курицы

Палеонтологи Майкл Бентон из Университета Бристоля и Баою Цзян из Нанкинского университета в Китае, а также их коллеги исследовали окаменелости двух птерозавров размером с голубя, найденных еще ранее на северо-востоке Китая. Два птерозавра привлекли внимание исследователей, потому что они были «исключительно волосатыми», говорит Бентон.

К счастью, образцы, хранящиеся в Нанкинском университете и Китайской академии геологических наук, не были покрыты защитным лаком, нанесенным учеными на многие окаменелости в прошлом. Тщательное исследование птерозавров под микроскопом показало, что они обладают четырьмя типами волосков, схожими по структуре с современными перьями. Они помогали животным регулировать температуру тела, сообщается в журнале Nature Ecology & Evolution. Они также могли играть роль в аэродинамике полета, окраске и, возможно, улучшать осязание животных, говорят авторы.

Ученые предложили альтернативное изображение птерозавра, основанное на новом исследовании. На нем животное выглядит, как пушистый маленький дракончик или, возможно, родственник гиппогрифа из фильмов о Гарри Поттере.

Читайте также:

Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства России
Мастер маскировки: краб «накрылся» медузой, чтобы спрятаться
ФСБ предотвратила теракты в российской армии
Филигранная работа: художник создает деревья бонсай из проволоки
Опьянение в России перестали считать отягчающим обстоятельством
Путин: фестиваль школьников позволит получить полезные знания
Кокорин и Мамаев оставлены в СИЗО
Спорт
Трудно дышать: Коляда слег с болезнью вслед за Туктамышевой Фигурист Михаил Коляда сообщил о серьезных проблемах со здоровьем накануне чемпионата России, однако не стал сниматься с соревнований
Hi-Tech
Странные машины на дорогах (фото) Три колеса, гусеницы или способность переплыть реку.
Авто
В России появятся «недорогие» Audi A6 Audi привезет в Россию седан A6 нового поколения. Также появятся доступные комплектации с передним приводом и четырехцилиндровыми моторами
Кино
Ургант, Бледанс с сыном и другие посетили премьеру «Елок» В Москве показали заключительную часть новогодней киносаги
Недвижимость
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Старейшую тюрьму Москвы «Бутырку» закроют
Дети
Бывший возлюбленный Собчак с размахом отметил день рождения дочки Евгений Папунаишвили совместил два торжества: свой и своей наследницы (фото)
Леди
Куртка с мехом как у Валерии и другие образы звезд за 3000 рублей Научим тебя одеваться, как звезда и при этом не тратить слишком много денег
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь