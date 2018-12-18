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14:43 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художник рисует детальные карты городов с высоты птичьего полета

Каждая работа занимает несколько месяцев.

Британский художник Карл Лавия и фотограф Лорна Ле Бредончел создали масштабный арт-проект под названием «69 городов Великобритании».

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С 2016 года они путешествуют по стране и в течение нескольких месяцев тщательно изучают города, исследуя их пешком, делая наброски и фотографируя достопримечательности и мельчайшие детали.

В результате совместной кропотливой работы получаются удивительные черно-белые рисунки, а точнее детальные планы городов, с дорогами, домами, парками и остальными объектами.

Но это вовсе не схематичные чертежи, а настоящие объемные картины, показывающие город с высоты птичьего полета под определенным углом.

Последняя работа Карла и Лорны — двухметровое полотно с улицами и пейзажами шотландского города Перт. В январе 2019 года картина будет выставлена в местном музее.

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До этого творческий дуэт уже создавал нарисованные от руки планы Бирмингема, Манчестера и Эдинбурга. В ближайших планах Карла и Лорны посетить и запечатлеть города Инвернесс, Абердин и Глазго.

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