Художник рисует детальные карты городов с высоты птичьего полета
Каждая работа занимает несколько месяцев.
Каждая работа занимает несколько месяцев.
Британский художник Карл Лавия и фотограф Лорна Ле Бредончел создали масштабный
С 2016 года они путешествуют по стране и в течение нескольких месяцев тщательно изучают города, исследуя их пешком, делая наброски и фотографируя достопримечательности и мельчайшие детали.
В результате совместной кропотливой работы получаются удивительные
Но это вовсе не схематичные чертежи, а настоящие объемные картины, показывающие город с высоты птичьего полета под определенным углом.
Последняя работа Карла и Лорны — двухметровое полотно с улицами и пейзажами шотландского города Перт. В январе 2019 года картина будет выставлена в местном музее.
До этого творческий дуэт уже создавал нарисованные от руки планы Бирмингема, Манчестера и Эдинбурга. В ближайших планах Карла и Лорны посетить и запечатлеть города Инвернесс, Абердин и Глазго.
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