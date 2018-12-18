Через 100 миллионов лет Сатурн «съест» почти все свои кольца
По облакам Сатурна хлещет ледяной дождь из колец. Потоки льда оставляют темные полосы в стратосфере.
По облакам Сатурна хлещет ледяной дождь из колец. Потоки льда оставляют темные полосы в стратосфере.
Ученые из Центра космических полетов имени Годдарда NASA пришли к выводу, что из внутренних колец Сатурна на планету идет ледяной дождь. Не пройдет и ста миллионов лет, как от них ничего не останется.
Ученые использовали данные из трех источников — снимков, полученных с «Вояджеров», с аппарата «Кассини» и телескопа Кека, что на Гавайях.
Снимки с Вояджеров показали, что в атмосфере Сатурна, в его средних широтах, есть темные полосы, которые опоясывают планету. Данные о магнитном поле газового гиганта коррелировали с этими снимками — линии поля входят в атмосферу там же, где проходят темные полосы.
Изучив результаты наблюдений обсерватории Кека, ученые что между кольцами Сатурна и его атмосферой повышена плотность водорода, причем именно в районе темных полос в его атмосфере. Ученые учли, что кольца состоят в основном изо льда, и пришли к выводу, что сгущения водорода — это вода, которая перетекает из колец на планету. Поток ледяных осколков вызывает возмущения в стратосфере, которые и видны как темные полосы.
Наблюдения в телескоп Кека показали еще одно — свечение в инфракрасном спектре тех самых полос, которые в оптическом кажутся темными. Сопоставив все эти наблюдения, ученые нарисовали такую картину: материал колец удерживается на орбите
В атмосфере лед тает и образует ионы H3+, которые
Ученые оценили интенсивность потока, использовав данные с Кассини, и пришли к выводу, что внешних колец хватит еще примерно на 100 миллионов лет.
Остается нерешенной вопрос — если кольца кончатся через сто миллионов лет, то почему их хватило на 4,5 миллиарда лет, которые существует Сатурн? Возможно, кольца и появились относительно недавно, после того как
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