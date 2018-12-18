Через 100 миллионов лет Сатурн «съест» почти все свои кольца

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Ученые из Центра космических полетов имени Годдарда NASA пришли к выводу, что из внутренних колец Сатурна на планету идет ледяной дождь. Не пройдет и ста миллионов лет, как от них ничего не останется.

Ученые использовали данные из трех источников — снимков, полученных с «Вояджеров», с аппарата «Кассини» и телескопа Кека, что на Гавайях.

Снимки с Вояджеров показали, что в атмосфере Сатурна, в его средних широтах, есть темные полосы, которые опоясывают планету. Данные о магнитном поле газового гиганта коррелировали с этими снимками — линии поля входят в атмосферу там же, где проходят темные полосы.

Потоки льда и линии магнитного поля Сатурна | Источник: NASA

Изучив результаты наблюдений обсерватории Кека, ученые что между кольцами Сатурна и его атмосферой повышена плотность водорода, причем именно в районе темных полос в его атмосфере. Ученые учли, что кольца состоят в основном изо льда, и пришли к выводу, что сгущения водорода — это вода, которая перетекает из колец на планету. Поток ледяных осколков вызывает возмущения в стратосфере, которые и видны как темные полосы.

Энцелад глазами «Кассини». На фото хорошо видны ледяные частицы, образующие кольца Сатурна | Источник: NASA

Наблюдения в телескоп Кека показали еще одно — свечение в инфракрасном спектре тех самых полос, которые в оптическом кажутся темными. Сопоставив все эти наблюдения, ученые нарисовали такую картину: материал колец удерживается на орбите из-за равного воздействия центробежных сил, которые стремятся выкинуть частицы в космос, и притяжения, которое силится уронить их на планету. Но, получив электрический заряд под действием солнечного ультрафиолета или от ударов микрометеоритов, куски льда в кольцах взаимодействуют с магнитным полем, и, повторяя его линии, по дуге летят на поверхность Сатурна, падая ледяным дождем в стратосферу планеты.

В атмосфере лед тает и образует ионы H3+, которые из-за солнечного света видны в инфракрасном спектре, что и увидели на Гавайях.

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Ученые оценили интенсивность потока, использовав данные с Кассини, и пришли к выводу, что внешних колец хватит еще примерно на 100 миллионов лет.

«По нашим оценкам, с этим дождем изливается столько воды, что она могла бы за полчаса наполнить олимпийский бассейн», — приводит пресс-релиз NASA слова одного из авторов исследования, Джеймса О’Донохью из Центра космических полетов имени Годдарда.

Остается нерешенной вопрос — если кольца кончатся через сто миллионов лет, то почему их хватило на 4,5 миллиарда лет, которые существует Сатурн? Возможно, кольца и появились относительно недавно, после того как какие-то ледяные спутники Сатурна разрушились из-за столкновения по неизвестной причине.

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