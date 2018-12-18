Выбор РИА Новости: главные события 2018 года в российской культуре

Источник: РИА Новости

Побеждена, но не сломлена

Победа Сальвадора Собрала из Португалии обеспечила стране право провести международный песенный конкурс «Евровидение» на своей территории в 2018 году. Гостей принимал Лиссабон: в центре города две недели работала деревня «Евровидения», на сцене которой выступали музыканты из разных стран, а главной площадкой стала арена Altice в Парке Наций. После годового перерыва, в борьбу за главный приз вновь вступила Россия — на конкурс все же отправилась Юлия Самойлова, которая не смогла защитить честь страны в Киеве, поскольку ее кандидатура не устроила Службу безопасности Украины.

Певица приехала в Лиссабон с жизнеутверждающей композицией «I Won’t Break» и замысловатым номером, который буквально возносил девушку на вершину: за рекордные тридцать секунд исполнительницу поднимали на «гору», у подножия которой танцевали Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина в образах Адама и Евы. Но спецэффектов оказалось недостаточно, и Юлии Самойловой не хватило поддержки зрителей и профессионального жюри, чтобы пройти в финал «Евровидения».

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Позднее певица призналась, что на этапе подготовки у нее были мысли отказаться от участия, поскольку все шло не так, как она представляла себе в идеале, но все же нашла силы выступить. Несмотря на поражение, артистку поддержали и коллеги по сцене, многие российские и зарубежные поклонники, которых она приобрела, находясь в Португалии. Главный же приз конкурса достался зажигательной Нетте из Израиля, которая покорила зрителей феминистской композицией «Toy». Предполагается, что в 2019 году «Евровидение» под девизом «Позволь себе мечтать» пройдет в Тель-Авиве.

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Волшебный мир анимации

Уходящий год стал знаковым для анимационной отрасли в РФ: на глобальном уровне начали осуществляться важные проекты, которые представители крупных отечественных студий год назад обсудили на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Так, для них отменили НДС и приравняли к IT-отрасли по социальному страхованию и по налогам на зарплату, а «Союзмультфильму» присвоили статус технопарка, что, в конечном счете, позволит выпускать больше отечественных мультфильмов.

Но и без особых льгот производители не сидели на месте. «Союзмультфильм» порадовал зрителей в этом году двумя громкими премьерами: спустя 15 лет создания на большие экраны в РФ вышел кукольный мультфильм «Гофманиада» режиссера Станислава Соколова, который показали на многих крупных международных фестивалях. Профессионалы киноиндустрии отметили, что картина о жизни и творчестве немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана может стать настоящей классикой.

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Также зрители увидели долгожданный перезапуск мультфильма «Простоквашино». В новых сериях у дяди Федора появилась младшая сестра, пес Шарик стал блогером, кот Матроскин попытался похудеть, а почтальон Печкин, как обещают создатели, скоро влюбится.

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Первые зрители «Смешариков» выросли, а некоторые, вероятно, уже показывают любимые эпизоды своим собственным детям — в этом году мультфильм отметил 15-летие. За приключениями Кроша, Ежика, Бараша, Лосяша и других героев следят более, чем в 90 странах мира. Юбилей создатели отметили выпуском третьего полнометражного фильма «Смешарики. Дежавю».

Другой популярный российский сериал «Маша и Медведь» завоевал во всем мире не только поклонников, но и недоброжелателей: мультфильм раскритиковали зарубежные эксперты, усмотревшие в поведении озорной девочки путинские черты, а сам его окрестили элементом «кремлевской пропаганды». На защиту картины встали читатели британской газеты Times, где появилась соответствующая публикация, а также российские депутаты, представители посольства и СМИ.

Впрочем, создатели «Маши и Медведя» отнеслись к нападкам с иронией: по словам сопродюсера картины Дмитрия Ловейко, главное, что мультфильм нравится детям по всему миру и, по мнению других, более компетентных экспертов, имеет все шансы стать классикой.

Репин и вандал

В мае в Третьяковской галерее произошел экстраординарный случай, осознать масштаб которого удалось не сразу. Перед закрытием музея житель Воронежа Игорь Подпорин прорвался в пустой зал и нанес по застекленному полотну Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» несколько ударов металлической стойкой ограждения. От удара холст порвался в трех местах — в центральной части на фигуре царевича, пострадала и авторская художественная рама. К счастью, нападавший не повредил самую ценную часть картины — изображения лиц и рук царя и царевича.

Случившееся потрясло культурное сообщество и вызвало бурные дискуссии в музейной среде о необходимости усиления охраны произведений искусства и ужесточения наказания за их порчу. Вандал был арестован, он находится в СИЗО, ему грозит до шести лет заключения, судмедэкспертиза признала его вменяемым. Свои действия он объяснил тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а потому картина оскорбляет чувства верующих.

Сумма ущерба в 30 миллионов рублей, которую озвучил прокурор, в ходе судебного заседания, по словам пресс-службы галереи, «не имеет никакого отношения к сумме, необходимой для проведения работ по реставрации картины» и будет уточняться. Сейчас картина находится на реставрации, сроки которой пока не определены. Картина реставрируется на средства частного инвестора.

После инцидента правительство выделило почти 30 миллионов рублей из своего резервного фонда на установку современной системы видеонаблюдения в трех зданиях Третьяковской галереи, также был усилен режим работы охраны.

«Лето», цой и жизнь с молотка

И без того культовая фигура лидера группы «Кино» Виктора Цоя в этом году вновь привлекла к себе внимание: пока одни поклонники несут цветы к стене Цоя на Арбате, другие — скупают на аукционах его личные вещи. Такое положение дел породило споры в обществе: этично ли торговать жизнью кумира? Кому на самом деле принадлежат символы той эпохи, если их владелец давно покинул этот мир?

Особый интерес привлекла продажа паспорта Виктора Цоя, который нашелся где-то за холодильником в квартире его приятеля. К нему в придачу шла записная книжка музыканта и рукописи его песен. Реликвии ушли с молотка в аукционном доме «Литфонд»: паспорт рок-идола купил неизвестный за 9 миллионов рублей, за 3 миллиона рублей приобрели записную книжку, а рукопись песни «Хочу перемен!» — за 3,6 миллиона рублей.

Позднее в частной коллекции оказался номерной знак машины «Москвич», за рулем которой погиб Цой — покупка обошлась в 2 миллиона рублей. Свидетельство о его смерти и записку, адресованную музыканту Юрию Бутусову, продать не удалось.

Тот же аукционный дом позднее выставил на продажу одно из последних писем Цоя к его жене Марьяне, фотографию на студенческий билет и оригинал-макет дебютного альбома «45».

С именем Цоя связана еще одна громкая история, которая тянется второй год. В августе 2017 года в Санкт-Петербурге по делу «Седьмой студии» задержали режиссера Кирилла Серебренникова — в тот момент он находился на съемках фильма «Лето» о начале музыкального пути Виктора Цоя. Несмотря на то, что создатель картины все еще находится под домашним арестом, «Лето» увидели на экранах, как и положено по названию, в начале июня. Его премьера состоялась в основном конкурсе Каннского кинофестиваля — фильм понравился критикам и зарубежной публике, но призов домой не привез. В российском прокате лента собрала около 90,5 миллионов рублей.

Сюжет «Лета» основан на истории отношений лидера группы «Кино» Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк». Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык).

Съемки еще одного фильма о Цое анонсировал в этом году режиссер Алексей Учитель. Уже сейчас проходит кастинг актеров, съемочный процесс по плану должен начаться 1 июля 2019 года. На данном этапе фильм носит название «47» — именно так должен был называться последний альбом Виктора Цоя, однако он был выпущен после его гибели уже под другим названием. По словам режиссера, он планирует снять фильм-притчу, не «биографический, а мифологический». Главным героем станет не культовый музыкант, а водитель автобуса, врезавшегося в «москвич» Цоя.

Развод фильмов

Разговоры о российском кино и его месте в прокате так или иначе постоянно возникали в медийном пространстве в 2018 году. С одной стороны, отечественные картины демонстрировали очевидные успехи как в России, так и за рубежом. Как рассказал на Международном культурном форуме в Петербурге министр культуры РФ Владимир Мединский, за 10 месяцев проката российские фильмы собрали 12,5 миллиардов рублей.

На «Оскаре» Россию представляет режиссерский дебют Константина Хабенского «Собибор» о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.

При этом зарубежному кино в отечественном прокате приходилось временами несладко. Мединский неоднократно заявлял о необходимости усиления государственного протекционизма в области кино. «Иначе наш кинематограф рано или поздно будет разрушен всемирной машиной Голливуда», — заявил министр.

Одной из инициатив стал перенос дат проката в пользу российскому кино. От этой меры, в частности, пострадал зарубежный «Форсаж-8» и детский фильм «Приключения Паддингтона», североамериканский мультфильм «Распрекрасный принц» и некоторые другие. Комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году «Смерть Сталина» в прокат не попала вовсе, поскольку ее тема вызвала отрицательную реакцию российского общества, некоторых депутатов и деятелей культуры. Фильм показали несколько раз в кинотеатре «Пионер», которому после выписали внушительный штраф.

Новую волну возмущения вызвал уже российский фильм — черная комедия «Праздник» Алексея Красовского, действие которой развивается в блокадном Ленинграде. Режиссер решил не вступать в споры с общественностью и предложил зрителям самостоятельно оценить картину, но в интернете. Ее премьера состоится в новогоднюю ночь на YouTube.

Досталось и фестивальному движению в России — в силу вступил закон, касающийся показа фильмов на кинофестивалях. Закон предполагает показ фестивальных фильмов без прокатного удостоверения, что не усыпило бдительности организаторов. По их мнению, под красивым названием кроется довольно строгие новые правила — проект определил понятие фестиваля, ограничил сроки его проведения, — со всем этим еще предстоит разбираться, уверены эксперты.

Театральные перемены

В уходящем 2018 году состоялись знаковые назначения — в московские театры пришли новые руководители. После кончины Олега Табакова МХТ имени Чехова возглавил ведущий российский театральный режиссер Сергей Женовач, «Табакерку» — ученик Олега Табакова Владимир Машков. Новым руководителем МХАТа имени Горького стал режиссер, продюсер, создатель национальной театральной премии «Золотая маска» Эдуард Бояков, Татьяна Доронина же заняла почетную должность президента театра. Дело скоропостижно ушедшего из жизни Дмитрия Брусникина в театре «Практика» продолжает теперь его вдова — известный режиссер Марина Брусникина.

В этом году свой первый сезон начал Камерный музыкальный театр имени Покровского под крылом Большого театра. И первой премьерой Камерной сцены стала опера Александра Чайковского «Один день Ивана Денисовича», созданная по одноименному рассказу Александра Солженицына, которому и посвятил Большой театр эту работу.

Юбилей отметил выдающийся российский режиссер, лидер одного из самых популярных московских театров, народный артист СССР Марк Захаров, который известен не только своими театральными постановками, но и популярнейшими телевизионными фильмами, а также созданием блистательной актерской труппы.

Легендарный Московский Художественный театр, основанный Станиславским и Немировичем-Данченко, в этом году отметил свое 120-летие. Этому событию в театре был посвящен юбилейный вечер, состоялась церемония вручения юбилейных памятных знаков «Чайка», открыт бюст Олегу Табакову, который десятилетия возглавлял этот знаменитый коллектив. Еще одно детище Станиславского и Немировича-Данченко — Музыкальный театр, носящий имена своих великих основателей, отметил столетний юбилей.

Взлетать с достижениями

Этот год отметился проведением общероссийского конкурса «Великие имена России»: жителям всей страны предложили голосованием определить, именами каких выдающихся деятелей они хотели бы назвать аэропорты международного и федерального значения. Создатели проекта преследовали благую цель — сохранить историческую память и обратить внимание на духовные традиции необъятной родины. Но и здесь не обошлось без небольшого переполоха: в ряде регионов РФ вокруг имен некоторых исторических личностей разогрелись нешуточные споры.

Жители Омска предложили присвоить местному аэропорту имя своего земляка — основателя и лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова, скончавшегося в 2008 году. Общественники в регионе развернули активную кампанию в его поддержку. Однако на сайте правительства Омской области 12 ноября появилась информация о том, что, по результатам социологических исследований ВЦИОМ, в финальную тройку имен для Омского аэропорта имя Егора Летова не попало.

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«Кое-кто стал упрекать нас, что мы якобы удалили имя Егора Летова из списков. Но мы представили все данные, Валерий Федоров (гендиректор ВЦИОМ — ред.) подробно доложил о том, как проводился опрос, в результате которого Летов набрал 6% голосов. И с этим ничего нельзя сделать. Никто не жульничал и не исключал его из списков», — сказал тогда глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Он также отметил, что противоположная ситуация сложилась с голосованием по аэропорту Калининграда: «Активисты опубликовали открытое письмо против участия в конкурсе имени Иммануила Канта», который вошел в шорт-лист конкурса.

Около 5 миллионов россиян отдали свои голоса в конкурсе за пару месяцев. При этом в некоторых городах, например, Архангельске, Нижневартовске, Санкт-Петербурге, Горно-Алтайске, Пензе, имена аэропортам определялись вторым туром голосования. Московский аэропорт «Шереметьево» получил имя Александра Пушкина, аэропорт «Домодедово» — Михаила Ломоносова, аэропорт «Симферополь» символично добавит к себе имя русского художника-мариниста Ивана Айвазовского. Более того, в память о выдающемся оперном певце Дмитрии Хворостовском назовут аэропорт «Красноярск».

«Я буду петь свою музыку»

Музыкальное пространство под конец 2018 года разразилось скандалами на почве отмены в некоторых городах России концертов рэп-исполнителей: Хаски (Дмитрия Кузнецова) и Элджея (Алексея Узенюка), групп IC3PEAK и «Френдзона». Все началось с инцидента с Хаски и правоохранительными органами в Краснодаре. Молодой исполнитель настолько желал донести свое творчество до поклонников, что начал читать трек, забравшись на припаркованную машину. Творческое самовыражение закончилось тремя административными протоколами и 12 сутками наказания.

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В поддержку молодого человека рэперы Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) дали концерт с протестным названием «Я буду петь свою музыку». Громкая история закончилась для Хаски весьма благополучно, так как позднее суд прекратил исполнение наказания, а вырученные деньги от концерта коллеги по цеху направили самому Хаски. Музыкант со своей стороны поступил благородно: поблагодарил коллег за солидарность и поддержку и пообещал полученные средства направить в профильные правозащитные организации, а также коллективам, которые также столкнулись с проблемой отмены концертов.

Однако тема настолько взбудоражила российскую общественность, что высшие лица государства в лице депутатов Государственной думы согласились на диалог с представителями «улиц». Международный парламент при Госдуме провел круглый стол с участием депутатов, представителей профильных ведомств и рэперов в лице Жигана (Роман Чумаков), Птахи (Давид Нуриев) и Максима Инькова, известного под псевдонимом Pra (Killa’Gramm). Итогом «исторической» встречи стало намерение направить депутатский запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверки обоснованности отмены выступлений в регионах и твердое желание создать экспертный совет по культуре для решения в дальнейшем спорных вопросов.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека участники рассказали о произошедшем президенту РФ Владимиру Путину, который отметил, что причины отмены концертов надо выяснять.

Вся культурная сфера заговорила о рэпе — спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой признался, что заглянул на концерт Noize MC, — и был потрясен количеством людей, которые любят его творчество. Он предложил коллегам обратить внимание на новую волну музыки и сравнил ее со стадионной поэзией середины XX века. Поддержали юных коллег и музыканты старой закалки: Гарик Сукачев, например, предположил, что отмена и всеобщее обсуждение привлечет больше публики к творчеству рэперов.

Утраты года

Уходящий год забрал с собой невероятное количество талантливых людей. Российский театр лишился народного артиста СССР Олега Табакова, который ушел из жизни в возрасте 82 лет после тяжелой болезни. Он был создателем и бессменным лидером «Табакерки» и художественным руководителем МХТ имени Чехова. Табаков был одним из наиболее востребованных артистов советского и российского кинематографа. «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д’Артаньян и три мушкетера» — лишь малая часть знаменитых картин с его участием. Его деятельность затронула и мультфильмы: всеми любимый кот Матроскин из «Трое из Простоквашино» говорил голосом Олега Табакова.

Невосполнимой утратой стал уход выдающегося актера и режиссера Станислава Говорухина, который скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Он создал такие фильмы, как «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок», «Десять негритят» и другие шедевры. Талант Говорухина не ограничивался только культурной сферой: народный артист России успешно реализовал себя и в политике, долгое время являясь председателем думского комитета по культуре и активным общественным деятелем.

В июне из жизни ушла кинорежиссер и сценарист Кира Муратова, среди режиссерских работ которой «Познавая белый свет», «Астенический синдром», «Чеховские мотивы», «Вечное извращение» — картины пронзительные, жесткие, саркастичные и очень правдивые.

В конце августа не стало «классика русской песни» Иосифа Кобзона — народного артиста СССР, знаменитого певца и общественного деятеля. Его неподражаемый голос подарил россиянам незабываемые композиции «День Победы», «Песня остается с человеком», «Журавли», «Мгновения». Иосиф Кобзон оставил свой след не только в музыкальной индустрии — из памяти не выходят случаи оказываемой им поддержки. Он был одним из первых, кто вступил в переговоры с террористами во время теракта на Дубровке.

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Народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался в октябре от остановки сердца. Он был исполнителем главных ролей в полюбившихся всем фильмах «Приключение Электроника», «Собака на сене», «Две стрелы», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», блистал на сцене Ленкома в спектакле «Юнона и Авось».

Отечественная литература также лишилась своих героев. Писатель и автор детских книжек Эдуард Успенский, создавший крокодила Гену и Чебурашку, почтальона Печкина и Матроскина, умер в августе после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.