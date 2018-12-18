Барабанщик так увлекся на концерте, что чуть не лишил жизни одногруппницу

В Сети набирает популярность видео, от просмотра которого становится не по себе. Это запись с итогового концерта студентов музыкального отделения в университете Рейджана в Канаде.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bXiokB9Nu1A?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новость Как выживают организаторы сорванных концертов

Во время исполнения произведения английского композитора Густава Холста студент по имени Бреннан Ковальски так самозабвенно стучал по гигантскому барабану, что палочка выскользнула у него из рук и полетела прямо в голову стоящей рядом одногруппнице Ханне Вилдман.

После неожиданного удара девушка покинула сцену, а барабанщик, немного посомневавшись, решил отправиться за ней.