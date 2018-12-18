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15:56 (мск), источник: Mail.ru Новости

Барабанщик так увлекся на концерте, что чуть не лишил жизни одногруппницу

Опасная музыка.

В Сети набирает популярность видео, от просмотра которого становится не по себе. Это запись с итогового концерта студентов музыкального отделения в университете Рейджана в Канаде.

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Во время исполнения произведения английского композитора Густава Холста студент по имени Бреннан Ковальски так самозабвенно стучал по гигантскому барабану, что палочка выскользнула у него из рук и полетела прямо в голову стоящей рядом одногруппнице Ханне Вилдман.

После неожиданного удара девушка покинула сцену, а барабанщик, немного посомневавшись, решил отправиться за ней.

После того, как видео стало популярным в соцсетях, журналисты разыскали героев ролика и узнали некоторые подробности. Как оказалось, с Ханной ничего плохого не случилось. Придя в себя после шока, через некоторое время она вернулась на сцену. Как и горе-барабанщик, который признался, что из-за сильного волнения его руки вспотели, и палочка просто выскользнула из них.

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