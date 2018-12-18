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17:28 (мск), источник: ТАСС

Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект о возвращении курилок в аэропортах

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по охране здоровья в среду рекомендовал палате принять в первом чтении резонансный законопроект, который устанавливает возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. Автором этой инициативы выступил депутат-единоросс Сергей Боярский.

Источник: Reuters

«Представляется, что предлагаемое законопроектом допущение курения в специально оборудованных вентиляцией помещениях аэропортов будет являться оправданной мерой, направленной на более эффективную защиту от табачного дыма некурящих пассажиров и работников аэропорта, профилактику нарушений антитабачного законодательства», — говорится в заключении комитета, которое было одобрено на заседании. Документ ранее получил поддержку думского комитета- соисполнителя — по транспорту и строительству, однако против его принятия высказывался Минздрав РФ.

Новость
Дали прикурить

В законопроекте предлагается указать, что курение допускается «в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом».

Антитабачный закон

Антитабачный закон вступил в силу на всей территории России с 1 июня 2013 года, он запрещает курить на территории школ и вузов, учреждений культуры и спорта, на пляжах, стадионах, детских площадках и в больницах, нельзя курить на территории санаторно-курортных учреждений, внутри госучреждений и на автомобильных заправочных станциях. Запрещено курение на борту самолетов (раньше решение о запрете курения в авиалайнерах принимали авиакомпании), в метро и на всех видах общественного транспорта. Курение около и внутри вокзалов, портов и аэропортов также считается нарушением закона. Чтобы закурить, требуется отойти от входа на 15 м.

В аэропорт Шереметьево вернут курилки
Во время загрузки произошла ошибка.
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