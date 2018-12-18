Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект о возвращении курилок в аэропортах

«Представляется, что предлагаемое законопроектом допущение курения в специально оборудованных вентиляцией помещениях аэропортов будет являться оправданной мерой, направленной на более эффективную защиту от табачного дыма некурящих пассажиров и работников аэропорта, профилактику нарушений антитабачного законодательства», — говорится в заключении комитета, которое было одобрено на заседании. Документ ранее получил поддержку думского комитета- соисполнителя — по транспорту и строительству, однако против его принятия высказывался Минздрав РФ .

В законопроекте предлагается указать, что курение допускается «в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом».

Антитабачный закон