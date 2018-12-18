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16:45 (мск), источник: Популярная механика

Ученые засекли место падения загадочного огненного шара: случай в Гренландии

В июле этого года в небе над Гренландией возник загадочный огненный шар, вызвавший мощную ударную волну. Никто до сих пор не знает, что это было — но по воле случая ученые наконец смогли определить место его падения!

Источник: AlexAntropov86/CC0

В июле в небе над Гренландией был замечен странный огненный объект, похожий на метеорит. Жители Каанаака (одного из самых северных гренландских городков) были напуганы сияющим шаром, который осветил небо и сотряс землю, вынудив местных (в том числе и полицию) гадать, был ли то упавший метеорит, космический корабль или вражеская ракета. Это произошло 25 июля, однако мир узнал об этом спустя почти неделю, благодаря твиту Рона Баальке, ученого из NASA:

В последующем твите исследователь ядерного оружия Ханс М. Кристенсен отметил, что взрыв произошел в опасной близости от базы ВВС США в близлежащем Туле, но:

Мы все еще здесь, а потому они [ВВС] сделали правильный вывод. Это не угроза от русских.

Сама военная база Туле, само собой, не стала разглашать подробности инцидента.

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Ранние исследования предполагали, что это могла быть одна из самых сильных шаровых молний за последний год — событие весьма неординарное. Однако теперь у ученых появились новые доказательства, позволяющие правильно интерпретировать произошедшее. И все благодаря удачному стечению обстоятельств. Дело в том, что еще в мае исследователи проекта Seismometer to Investigate Ice and Ocean Structure (SIIOS) начали установку массива оборудования, мониторящего сейсмическую активность, всего в 70 км к северу от Каанаака.

Целью проекта SIIOS является исследование землетрясений, которые могут происходить на ледяных мирах (к примеру, на покрытых километровыми слоями льда Европе и Энцеладе). Проще всего это сделать с помощью земных аналогов, и ледяной щит Гренландии как нельзя лучше подходит для этих целей. В новом исследовании ученые сообщают, что чуткое оборудование засекло всплеск сейсмической активности как раз в том районе, где находилась предполагаемая точка удара космического объекта о лед — речь идет о леднике Гумбольдта.

Несмотря на то, что о самом объекте пока ничего не известно, для исследователей это радостная новость. То, что аппаратура оказалась в состоянии засечь упавшее тело, свидетельствует о том, что эксперимент успешен — в будущем роверы смогут точно так же исследовать ледяные криовулканы и падения метеоритов на других мирах.

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