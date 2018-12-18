Ученые засекли место падения загадочного огненного шара: случай в Гренландии

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В июле в небе над Гренландией был замечен странный огненный объект, похожий на метеорит. Жители Каанаака (одного из самых северных гренландских городков) были напуганы сияющим шаром, который осветил небо и сотряс землю, вынудив местных (в том числе и полицию) гадать, был ли то упавший метеорит, космический корабль или вражеская ракета. Это произошло 25 июля, однако мир узнал об этом спустя почти неделю, благодаря твиту Рона Баальке, ученого из NASA:

В последующем твите исследователь ядерного оружия Ханс М. Кристенсен отметил, что взрыв произошел в опасной близости от базы ВВС США в близлежащем Туле, но:

Мы все еще здесь, а потому они [ВВС] сделали правильный вывод. Это не угроза от русских.

Сама военная база Туле, само собой, не стала разглашать подробности инцидента.

Ранние исследования предполагали, что это могла быть одна из самых сильных шаровых молний за последний год — событие весьма неординарное. Однако теперь у ученых появились новые доказательства, позволяющие правильно интерпретировать произошедшее. И все благодаря удачному стечению обстоятельств. Дело в том, что еще в мае исследователи проекта Seismometer to Investigate Ice and Ocean Structure (SIIOS) начали установку массива оборудования, мониторящего сейсмическую активность, всего в 70 км к северу от Каанаака.

Целью проекта SIIOS является исследование землетрясений, которые могут происходить на ледяных мирах (к примеру, на покрытых километровыми слоями льда Европе и Энцеладе). Проще всего это сделать с помощью земных аналогов, и ледяной щит Гренландии как нельзя лучше подходит для этих целей. В новом исследовании ученые сообщают, что чуткое оборудование засекло всплеск сейсмической активности как раз в том районе, где находилась предполагаемая точка удара космического объекта о лед — речь идет о леднике Гумбольдта.