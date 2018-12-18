Течь в Марианской впадине оказалась вчетверо больше ожидавшегося

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Чтобы получить картину происходящего на глубинах в десятки километров ниже самой глубокой впадины, ученые расставили на дне океана 19 сейсмометров, а еще семь аналогичных устройств разместили на островах; все вместе они регистрировали сейсмические волны, распространяющиеся внутри нашей планеты.

Сейсмические волны возникают как при землетрясениях, так и в ходе различных фоновых процессов, не сопровождающихся значимыми подземными толчками. Наблюдение за их распространением является стандартным методом изучения внутреннего строения планеты уже больше ста лет: именно благодаря отражению волн, расходящихся от землетрясения, в 1897 году немецкий исследователь Иоганн Вихерт обнаружил ядро Земли, а в наши дни «простукивание и прослушивание» недр повсеместно используется для поиска нефти. Точно так же теперь геологи смогли получить гораздо более качественные данные о строении глубинных слоев и точнее оценить содержание воды в увлекаемых внутрь мантии частей коры.

Как оказалось, прошлые исследования давали цифру примерно в четыре раза меньше, чем показало новое исследование.

Уточненная оценка выглядит так: 94±17 тераграмм на метр погонный за миллион лет — в более привычных единицах это даст от 77 до 111 тонн на каждый метр разлома в год.