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18:07 (мск), источник: Mail.ru Новости

National Geographic показал самые популярные фото в соцсетях

Международный научно-популярный журнал National Geographic работает с лучшими фотографами дикой природы. В декабре издание подвело итоги и назвало 10 снимков, которые собрали больше всего лайков и комментариев в соцсетях.

Фотограф Кит Ладзински снял «кровавое» суперлуние 31 января 2018 года. Фото было сделано в Колорадо.

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Фотограф и путешественница Ами Витале сняла последнего на планете самца северного белого носорога по имени Судан за несколько минут до его смерти. Мужчина на фото — рейнджер из Кении, утешающий своего умирающего друга.

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Нидерландский фотограф Франс Лантинг сфотографировал самку бонобо, или карликового шимпанзе, играющую со своим ребенком.

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Фото молодого орангутанга, сделанное этим же фотографом, тоже побило рекорды популярности.

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Пол Никлен из Канады часто видит голодающих белых медведей. Он был счастлив для разнообразия увидеть сытую медведицу, которая делится мясом тюленя с медвежонком.

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Флориан Шульц снял белую медведицу, кормящую медвежат, с невероятно близкого расстояния. Животное не угрожало фотографу. По его словам, во время кормежки мать впала в некое подобие транса.

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Орнитолог и фотожурналист Тим Ламан сфотографировал в Папуа — Новой Гвинее реггинову райскую птицу.

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Еще одно фото носорога Судана вместе с его попечителями. Снимок сделал Брент Стиртон в Кении.

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Фотограф Джастин Хофман запечатлел морского конька, держащего гигиеническую палочку. Красноречивый снимок говорит больше о загрязнении планеты, чем многие книги или фильмы.

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Еще одно фото Брента Стиртона. Браконьеры в Зимбабве лишили носорога его рога, оставив его умирать с множественными пулевыми ранениями. Агония животного длилась почти неделю.

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