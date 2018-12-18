National Geographic показал самые популярные фото в соцсетях
Международный
Международный
Фотограф Кит Ладзински снял «кровавое» суперлуние 31 января 2018 года. Фото было сделано в Колорадо.
Фотограф и путешественница Ами Витале сняла последнего на планете самца северного белого носорога по имени Судан за несколько минут до его смерти. Мужчина на фото — рейнджер из Кении, утешающий своего умирающего друга.
Нидерландский фотограф Франс Лантинг сфотографировал самку бонобо, или карликового шимпанзе, играющую со своим ребенком.
Фото молодого орангутанга, сделанное этим же фотографом, тоже побило рекорды популярности.
Пол Никлен из Канады часто видит голодающих белых медведей. Он был счастлив для разнообразия увидеть сытую медведицу, которая делится мясом тюленя с медвежонком.
Флориан Шульц снял белую медведицу, кормящую медвежат, с невероятно близкого расстояния. Животное не угрожало фотографу. По его словам, во время кормежки мать впала в некое подобие транса.
Орнитолог и фотожурналист Тим Ламан сфотографировал в Папуа — Новой Гвинее реггинову райскую птицу.
Еще одно фото носорога Судана вместе с его попечителями. Снимок сделал Брент Стиртон в Кении.
Фотограф Джастин Хофман запечатлел морского конька, держащего гигиеническую палочку. Красноречивый снимок говорит больше о загрязнении планеты, чем многие книги или фильмы.
Еще одно фото Брента Стиртона. Браконьеры в Зимбабве лишили носорога его рога, оставив его умирать с множественными пулевыми ранениями. Агония животного длилась почти неделю.
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