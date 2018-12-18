Люди бессознательно приписывают взгляду человека силу, равную около 0,01 ньютона

Источник: CC0/SofieZborilova

Психологи из университета Принстона выяснили, что люди ощущают едва заметное «давление» чужого взгляда на предметы. Физически это, конечно, невозможно, так что, полагают исследователи, так проявляется механизм социального познания.

Вера людей в то, что глаза человека излучают некий невидимый луч, который «натыкается» на окружающие предметы, отражают еще античные концепции зрения: теории «истечений» в той или иной форме приписываются Эмпедоклу, атомистам, Эвклиду и многим другим древним грекам. На эту же интуицию, по-видимому, опирается и предрассудок о «дурном глазе».

Сегодня мы, однако, знаем, что глаз не излучает, а наоборот, воспринимает волны света, отраженные от предметов. Тем не менее, представления о давлении чужого взгляда, если верить новому исследованию психологов, имеют под собой некоторые основания — но те находятся не в физическом устройстве окружающего мира, а устройстве нашего восприятия.

Для этого ученые провели серию экспериментов, в которых участвовало больше полутора сотен человек. Они проходили испытания удаленно, через платформу Amazon Mechanical Turk, позволяющую регистрироваться и за небольшие деньги выполнять задания, нужные компаниями или ученым, например, проверять данные или проходить тесты.

Людям показывали экран, на котором были изображены легкие бумажные трубки, находящиеся под наклоном, и портрет молодого человека, у которого в разных экспериментах глаза были то закрыты, то прикрыты повязкой, то открыты и смотрели на трубки, то открыты и смотрели в сторону от трубок. Вдоль трубок на экране монитора появлялась линия. С помощью клавиатуры испытуемые должны были так наклонять эти линии, чтобы трубки накренились в сторону портрета молодого человека максимально, но не упали.

Как выглядело экспериментальное задание

Ученые предполагали, что, если испытуемые ощущают «давление» взгляда портрета, они будут наклонять линии с трубками сильнее, как бы преодолевая встречное давление. После теста испытуемые заполняли специальный опросник, объясняя, как, по их мнению, устроено зрительное восприятие. У них также спрашивали, поняли ли они суть эксперимента и ощущали ли они какое-либо воздействие на трубки, кроме их собственного. Только 5% выборки выразили представление о зрительном восприятии как о некой энергии, которая идет из глаз. Взгляды остальных были согласованы с научными представлениями.

Читайте также На сколько лет вы себя чувствуете? От этого зависит ваше будущее

Сути эксперимента и его связи с изучением концепции экстрамиссии никто не понял. Также люди не выразили явного понимания, зачем на экране портрет молодого человека и как он влияет на происходящее, только 9% сказали, что он им мешал или отвлекал от выполнения задания.

Тем не менее во всех экспериментах ученые получили статистически значимый эффект: испытуемые, независимо от их веры в давление взгляда, наклоняли трубки в среднем на 2/3 градуса дальше, если портрет молодого человека «смотрел» на эти трубки. То есть они как бы стремились преодолеть встречное давление. Такого эффекта не наблюдалось, если он на них не смотрел.

Чтобы проверить эксперимент, ученые повторили его в контролируемых условиях в лаборатории с 24 добровольцами, чей взгляд еще дополнительно фиксировали с помощью ай-трекеров. Эффект подтвердился. Тогда они провели еще один эксперимент, в котором говорили испытуемым, что трубка сделана из бетона — и те вновь наклонили объект чуть больше в сторону глядящего на них юноши. В четвертом эксперименте юноша смотрел на трубку или в другую сторону от нее, трубка была окрашена в красный цвет, и перед тем, как попросить наклонить ее, у испытуемых уточняли, видит ли, по их мнению, «Дэвид» красную трубку. Эффект подтвердился и при таком дизайне исследования.

Учитывая силу, необходимую для смещения трубки из «стандартного листа бумаги», взгляд «Дэвида» давил на нее с силой около одной сотой ньютона — люди бессознательно приписывали взгляду портрета мягкое влияние, похожее на едва различимый бриз.

Конечно, взгляд никакого физического воздействия на предметы не оказывает, поэтому психологи пришли к выводу, что подтвердили существующую научную концепцию: мозг человека генерирует модель видения других людей, представляя эту модель как некий невидимый луч, идущий из глаз.

«Эта имплицитная модель активного взгляда может быть бессознательной, но фундаментальной частью большого процесса социального познания», — пишут ученые в своей статье. Они полагают, что подобные эксперименты помогают понять, почему мы чувствительны к взглядам других людей и почему мы так хорошо понимаем, куда они смотрят и на что направлено их внимание. А глобально это помогает понять, как мы перерабатываем, храним и используем информацию о других людях и социальных ситуациях. Все это нужно для нашего успешного существования как коллективных животных.