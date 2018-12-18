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18:59 (мск), источник: Mail.ru Новости

Пользователи Сети нашли самую странную новогоднюю елку (фото)

Дух предстоящих праздников витает повсюду.

Кажется, больше всего его прочувствовали жители небольшого городка Толедо в американском штате Огайо. Там из маленького сорняка, растущего посреди дороги, сделали настоящее рождественское дерево. И теперь это самое популярное место в городе.

Все началось в середине декабря, когда местный житель по имени Трой Эмерик возвращался домой с воскресной службы в церкви и заметил сорняк, пробившийся сквозь асфальт. Мужчина был в хорошем расположении духа и решил ради шутки украсить растение — повесил на него новогодний шарик и немного мишуры. И тут понеслось.

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Уже на следующий день кто-то добавил на сорняк новые украшения, а к вечеру на нем уже красовалась светящаяся гирлянда.

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С каждым днем поклонников праздничного растения становилось все больше, и уже через пару дней возле сорняка образовалась нарядная площадь с гирляндами, шарами, поздравлениями и коробками для подарков.

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Такая популярность растения не могла остаться незамеченной: в разных соцсетях появились страницы под названием «Новогодний сорняк Толедо», посвященные крохотному растению, а местные телеканалы с удовольствием снимают про него сюжеты.

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