Пользователи Сети нашли самую странную новогоднюю елку (фото)
Дух предстоящих праздников витает повсюду.
Дух предстоящих праздников витает повсюду.
Кажется, больше всего его прочувствовали жители небольшого городка Толедо в американском штате Огайо. Там из маленького сорняка, растущего посреди дороги, сделали настоящее рождественское дерево. И теперь это самое популярное место в городе.
Все началось в середине декабря, когда местный житель по имени Трой Эмерик возвращался домой с воскресной службы в церкви и заметил сорняк, пробившийся сквозь асфальт. Мужчина был в хорошем расположении духа и решил ради шутки украсить растение — повесил на него новогодний шарик и немного мишуры. И тут понеслось.
Уже на следующий день
С каждым днем поклонников праздничного растения становилось все больше, и уже через пару дней возле сорняка образовалась нарядная площадь с гирляндами, шарами, поздравлениями и коробками для подарков.
Такая популярность растения не могла остаться незамеченной: в разных соцсетях появились страницы под названием «Новогодний сорняк Толедо», посвященные крохотному растению, а местные телеканалы с удовольствием снимают про него сюжеты.
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