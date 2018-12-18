Мастер по спецэффектам создал эпический экшен из прогулки с ребенком

В соцсетях появилось забавное видео самой обычной прогулки с ребенком в городском парке. Вот только кто-то превратил его в настоящий боевик со спецэффектами, взрывами, инопланетянами и прочим антуражем.

В комментариях говорилось, что над созданием эпической прогулки постарался папа «убегающей от опасностей» девочки.

Пользователи Сети быстро нашли этого мастера. Им оказался художник по спецэффектам из Иркутска Александр Кравченко. С помощью компьютерной графики он «разрушает» дома, «взрывает» что-то и вообще делает обычные вещи совершенно фантастическими. Как и в случае с прогулкой со своим ребенком по городскому парку.