When ur dad is a VFX artist pic.twitter.com/09aLnWgExi— Carl Forrest (@CarlForrest) 16 декабря 2018 г.
Мастер по спецэффектам создал эпический экшен из прогулки с ребенком
Даже самые обычные вещи можно превратить в историю из боевика.
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Даже самые обычные вещи можно превратить в историю из боевика.
В соцсетях появилось забавное видео самой обычной прогулки с ребенком в городском парке. Вот только
When ur dad is a VFX artist pic.twitter.com/09aLnWgExi— Carl Forrest (@CarlForrest) 16 декабря 2018 г.
В комментариях говорилось, что над созданием эпической прогулки постарался папа «убегающей от опасностей» девочки.
Пользователи Сети быстро нашли этого мастера. Им оказался художник по спецэффектам из Иркутска Александр Кравченко. С помощью компьютерной графики он «разрушает» дома, «взрывает»
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