Найдена новая опасность вкусной еды

Источник: AP 2018

Специалисты проанализировали данные, полученные в ходе 11 исследований, посвященных поиску связи между депрессией и употреблением пищи, способствующей воспалительным процессам. Во всех обследованиях участвовали более 100 тысяч добровольцев в возрасте 16−72 года, включая жителей США, Австралии, Европы и Средней Азии.

Испытуемые заполняли пищевые опросники с целью определения их рациона питания. Кроме того, была установлена склонность добровольцев к депрессии и депрессивному состоянию на основе наличия симптомов психического расстройства, самонаблюдения или факта употребления антидепрессантов. Каждому участнику был присвоен определенный диетический индекс воспаления, показывающий, какую долю в его рационе составляет нездоровая пища.

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Оказалось, что любители фастфуда и другой вредной еды с большим количеством углеводов и жиров в 1,4 раза чаще страдали от депрессии или похожих симптомов. Риски не зависели от пола и возраста, а также времени наблюдения.

Хотя ученые допускают, что причинно-следственная связь может быть другой, пища, богатая клетчаткой и полезными веществами, может способствовать снижению риска развития психических расстройств.