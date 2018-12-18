Два британца отправляют друг другу одну и ту же открытку уже 43 года

Два бывших почтальона Рэймонд Пэрсон и Стив Форд из Великобритании в этом году стали настоящими звездами. Дело в том, что журналисты узнали о милой рождественской традиции, которую друзья начали еще в 1975 году.

43 года назад Рэймонд послал Стиву забавную рождественскую открытку с Санта-Клаусом и малышом, держащим длинный список пожеланий. А в следующем году Стив решил пошутить и отправил другу ту же самую открытку обратно, дописав на ней свое поздравление. Так все и началось.

Спустя много лет приятели сохраняют эту добрую традицию, хотя говорят, что места для поздравлений на открытке уже практически не осталось.

Кроме того, в последние годы Рэймонд и Стив предпочитают встречаться и передавать открытку лично в руки. Она слишком дорога им — нельзя допустить, чтобы ее случайно потеряли на почте.