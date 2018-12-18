Названы самые популярные музыкальные запросы года
Сервис Shazam, позволяющий распознавать песни, назвал самые популярные музыкальные запросы 2018 года. Об этом сообщает BBC.
Сервис Shazam, позволяющий распознавать песни, назвал самые популярные музыкальные запросы 2018 года. Об этом сообщает BBC.
Чаще всего пользователи приложения искали трек Solo британского коллектива Clean Bandit и американской исполнительницы Деми Ловато. Мелодию «шазамили» более девяти миллионов раз.
Второй в списке оказалась композиция Х Ники Джема и Джея Бальвина. На третьем месте — песня One Kiss Кельвина Харриса и Дуа Липы.
В десятку также вошли такие композиции, как In My Mind литовского музыканта Dynoro и диджея Д’Агостино Джиджи, Perfect Эда Ширана, Leave A Light On Тома Уокера, Girls Like You группы Maroon 5 и рэперши Карди Би, Friends певицы
Отмечается, что в списке наиболее популярных треков лишь две самостоятельные композиции, а все остальные песни — результат совместной работы нескольких исполнителей. Кроме того, пять позиций в рейтинге заняли британские музыканты.
4 декабря сервис Spotify назвал трех самых прослушиваемых музыкантов года. Ими оказались рэперы Дрейк, Post Malone и XXXTentacion.