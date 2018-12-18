Названы самые популярные музыкальные запросы года

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=448831889&id=456239081&hash=cdcf99b18f7cc1e1&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чаще всего пользователи приложения искали трек Solo британского коллектива Clean Bandit и американской исполнительницы Деми Ловато. Мелодию «шазамили» более девяти миллионов раз.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-17964514&id=456240207&hash=827c7cfbdfaa684a&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй в списке оказалась композиция Х Ники Джема и Джея Бальвина. На третьем месте — песня One Kiss Кельвина Харриса и Дуа Липы.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-145118820&id=456239414&hash=d02b19297c35564e&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В десятку также вошли такие композиции, как In My Mind литовского музыканта Dynoro и диджея Д’Агостино Джиджи, Perfect Эда Ширана, Leave A Light On Тома Уокера, Girls Like You группы Maroon 5 и рэперши Карди Би, Friends певицы Энн-Мари и продюсера Marshmello, Flames Дэвида Гетты и Сии, I Like It Карди Би, Джея Бальвина и певца Bad Bunny.

Отмечается, что в списке наиболее популярных треков лишь две самостоятельные композиции, а все остальные песни — результат совместной работы нескольких исполнителей. Кроме того, пять позиций в рейтинге заняли британские музыканты.