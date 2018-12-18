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21:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые популярные музыкальные запросы года

Сервис Shazam, позволяющий распознавать песни, назвал самые популярные музыкальные запросы 2018 года. Об этом сообщает BBC.

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Чаще всего пользователи приложения искали трек Solo британского коллектива Clean Bandit и американской исполнительницы Деми Ловато. Мелодию «шазамили» более девяти миллионов раз.

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Второй в списке оказалась композиция Х Ники Джема и Джея Бальвина. На третьем месте — песня One Kiss Кельвина Харриса и Дуа Липы.

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В десятку также вошли такие композиции, как In My Mind литовского музыканта Dynoro и диджея Д’Агостино Джиджи, Perfect Эда Ширана, Leave A Light On Тома Уокера, Girls Like You группы Maroon 5 и рэперши Карди Би, Friends певицы Энн-Мари и продюсера Marshmello, Flames Дэвида Гетты и Сии, I Like It Карди Би, Джея Бальвина и певца Bad Bunny.

Отмечается, что в списке наиболее популярных треков лишь две самостоятельные композиции, а все остальные песни — результат совместной работы нескольких исполнителей. Кроме того, пять позиций в рейтинге заняли британские музыканты.

4 декабря сервис Spotify назвал трех самых прослушиваемых музыкантов года. Ими оказались рэперы Дрейк, Post Malone и XXXTentacion.

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