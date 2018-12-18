Под картиной Петрова-Водкина нашли считавшийся утраченным портрет Пушкина

Источник: РИА Новости

«Уникальная новость из отдела технологических исследований… Под произведением Петрова-Водкина “Колхозницы”. Эскиз. 1937−1939 был обнаружен ранее написанный портрет А. С. Пушкина. Относится к 1930-м годам», — отмечается в сообщении.

По словам заведующего отделом технологических исследований Русского музея Сергея Сирро, очертание другого изображения под картиной «Колхозницы» просматривается даже при визуальном осмотре, однако специалистам потребовалась специальная аппаратура, чтобы выяснить, кто именно изображен под верхним слоем.

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«При исследовании, используя аппаратуру для того, чтобы увидеть изображение под верхним слоем, нам удалось идентифицировать человека, который изображен под этими работницами… Вот здесь голова поэта, плечи, сюртук, он сидит на диване», — рассказывает Сирро на видео, размещенном на сайте музея.

По его словам, раньше считалось, что Петрову-Водкину не понравился написанный им портрет Пушкина и он его уничтожил.