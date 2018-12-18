Под картиной Петрова-Водкина нашли считавшийся утраченным портрет Пушкина
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Специалисты Русского музея обнаружили считавшийся утраченным портрет Александра Пушкина работы художника Кузьмы
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Специалисты Русского музея обнаружили считавшийся утраченным портрет Александра Пушкина работы художника Кузьмы
«Уникальная новость из отдела технологических исследований… Под произведением
По словам заведующего отделом технологических исследований Русского музея Сергея Сирро, очертание другого изображения под картиной «Колхозницы» просматривается даже при визуальном осмотре, однако специалистам потребовалась специальная аппаратура, чтобы выяснить, кто именно изображен под верхним слоем.
«При исследовании, используя аппаратуру для того, чтобы увидеть изображение под верхним слоем, нам удалось идентифицировать человека, который изображен под этими работницами… Вот здесь голова поэта, плечи, сюртук, он сидит на диване», — рассказывает Сирро на видео, размещенном на сайте музея.
По его словам, раньше считалось, что
«Мы нашли ту самую работу, которая практически 80 лет считалась утраченной», — отмечает Сирро.