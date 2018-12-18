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18 декабря, источник: Известия

Названа самая стильная одежда уходящего года

Британское издание Vogue опросило более 4 млн пользователей Instagram и составило рейтинг самой стильной одежды 2018 года. Оказалось, что модники отдают предпочтение спокойным тонам и более классическому крою.

К примеру, одежда бежевых оттенков Burberry понравилась пользователям намного больше, чем кислотные вещи Prada. Кроме того, выбирая между яркими разноцветными пуховиками Maison Margiela и объемными куртками в более спокойных тонах Demna Gvasalia коллекции Balenciaga, 70% пользователей отдали голоса верхней одежде Gvasalia.

Также в одном из опросов предлагалось выбрать короткие шорты Miu Miu или шорты-велосипедки Fendi. Первый вариант выиграл с отрывом всего на 1%.

Ранее в декабре международный исследовательский институт Pantone проанализировал последние тренды дизайна и объявил главный цвет 2019 года. Им оказался оттенок «Живой коралл».

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