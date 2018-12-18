Названа самая стильная одежда уходящего года

К примеру, одежда бежевых оттенков Burberry понравилась пользователям намного больше, чем кислотные вещи Prada. Кроме того, выбирая между яркими разноцветными пуховиками Maison Margiela и объемными куртками в более спокойных тонах Demna Gvasalia коллекции Balenciaga, 70% пользователей отдали голоса верхней одежде Gvasalia.

Также в одном из опросов предлагалось выбрать короткие шорты Miu Miu или шорты-велосипедки Fendi. Первый вариант выиграл с отрывом всего на 1%.