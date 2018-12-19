Forbes назвал самую богатую американскую знаменитость

Источник: AP 2018

Список состоит из десяти самых богатых знаменитостей, общее состояние которых составляет 18,7 миллиарда долларов, что на 4% больше, чем годом ранее, сообщает издание.

По данным журнала, состояние Спилберга оценивается в 3,7 миллиарда долларов, у Опры — 2,8 миллиарда. На четвертом месте в списке располагается легендарный баскетболист Майкл Джордан с состоянием в 1,7 миллиарда, которое, как сообщает издание, увеличилось за последний год на 400 миллионов долларов.

В список также попали модель Кайли Дженнер (900 миллионов долларов), рэперы Jay-Z (900 миллионов) и Diddy (825 миллионов), иллюзионист и шоумен Дэвид Копперфильд (875 миллионов), гольфист Тайгер Вудс (800 миллионов), замыкает десятку автор детективных романов Джеймс Паттерсон с состоянием также в 800 миллионов долларов.

AP 2018 1 / 10 1. Кендалл Дженнер ($22,5 млн) AP 2018 2 / 10 2. Карли Клосс ($13 млн) AP 2018 3 / 10 3. Крисси Тейген ($11,5 млн) AP 2018 4 / 10 4. Рози Хантингтон-Уайтли ($11,5 млн) AP 2018 5 / 10 5. Кара Делевинь ($10 млн) AP 2018 6 / 10 6. Жизель Бюндхен ($10 млн) AP 2018 7 / 10 7. Джиджи Хадид ($9,5 млн) AP 2018 8 / 10 8. Белла Хадид ($8,5 млн) AP 2018 9 / 10 9. Джоан Смоллз ($8,5 млн) AP 2018 10 / 10 10. Даутцен Крез ($8 млн)

В 2017 году Джордж Лукас также был назван самой богатой знаменитостью по версии Forbes с состоянием в 5,5 миллиарда долларов.