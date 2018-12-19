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02:58 (мск), источник: РИА Новости

Forbes назвал самую богатую американскую знаменитость

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Американский режиссер Джордж Лукас, состояние которого оценивается в 5,4 миллиарда долларов, снова стал самой богатой знаменитостью по версии журнала Forbes, в тройку лидеров также попали режиссер Стивен Спилберг и телеведущая Опра Уинфри.

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Источник: AP 2018

Список состоит из десяти самых богатых знаменитостей, общее состояние которых составляет 18,7 миллиарда долларов, что на 4% больше, чем годом ранее, сообщает издание.

По данным журнала, состояние Спилберга оценивается в 3,7 миллиарда долларов, у Опры — 2,8 миллиарда. На четвертом месте в списке располагается легендарный баскетболист Майкл Джордан с состоянием в 1,7 миллиарда, которое, как сообщает издание, увеличилось за последний год на 400 миллионов долларов.

В список также попали модель Кайли Дженнер (900 миллионов долларов), рэперы Jay-Z (900 миллионов) и Diddy (825 миллионов), иллюзионист и шоумен Дэвид Копперфильд (875 миллионов), гольфист Тайгер Вудс (800 миллионов), замыкает десятку автор детективных романов Джеймс Паттерсон с состоянием также в 800 миллионов долларов.

AP 2018
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1. Кендалл Дженнер ($22,5 млн)

AP 2018
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2. Карли Клосс ($13 млн)

AP 2018
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3. Крисси Тейген ($11,5 млн)

AP 2018
4/10

4. Рози Хантингтон-Уайтли ($11,5 млн)

AP 2018
5/10

5. Кара Делевинь ($10 млн)

AP 2018
6/10

6. Жизель Бюндхен ($10 млн)

AP 2018
7/10

7. Джиджи Хадид ($9,5 млн)

AP 2018
8/10

8. Белла Хадид ($8,5 млн)

AP 2018
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9. Джоан Смоллз ($8,5 млн)

AP 2018
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10. Даутцен Крез ($8 млн)

В 2017 году Джордж Лукас также был назван самой богатой знаменитостью по версии Forbes с состоянием в 5,5 миллиарда долларов.

Традиционный ежегодный рейтинг состояния американских знаменитостей учитывает как доход их компаний, так и стоимость принадлежащей им недвижимости, предметов искусства. Обязательным критерием является, чтобы кандидат был «гражданином США, заработавшим на своей славе».

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