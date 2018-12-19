Ученые выяснили, что дельфинам нравится смотреть телевизор
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Американские ученые решили показать дельфинам видео на экране телевизора и заметили признаки интереса у животных, сообщает Daily Mail.
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Американские ученые решили показать дельфинам видео на экране телевизора и заметили признаки интереса у животных, сообщает Daily Mail.
Исследователи из американского штата Флорида решили через подводные окна показать дельфинам кадры с изображением китообразных из документального сериала телеканала BBC «Планета Земля», а также мультипликационный сериал «Губка Боб Квадратные штаны».
Во время показа ученые следили за поведением дельфинов, искали в нем признаки интереса к происходящему — такие как кивание головой, касание лбом стекла, или же агрессии — резкие движения во время плавания.
Было обнаружено, что дельфины не только не возражали против того, что им показывали по телевизору, но и в отдельных случаях проявляли повышенный интерес.
Исследователи отметили, что наблюдение за тем, как дельфины реагируют на разные видеоролики, может стать одним из новых способов изучения их мышления.