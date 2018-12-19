Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Телеведущий швырнул стакан в польского эксперта на шоу Соловьева
Радары обнаружили огромный объект в небе
Венера Боттичелли чуть не убила пожилого итальянца
Невыносимая роскошь: интернет шумит из-за бриллиантового самолета
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей
Мастер маскировкиКраб «накрылся» медузой, чтобы спрятаться от врагов (видео)
Россия разрывает «петлю анаконды»: Америка недовольна
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
Во Львове зверски убит экс-глава «Правого сектора»
Масштабный бой под Донецком: Безсонов о потерях
Мать просила врачей отключить собственную дочь в коме - причина
СМИ: что докажет Примадонна последним концертом
Больше не прикован к постели: стало известно о состоянии Шумахера
Новое решение суда по Кокорину и Мамаеву
В Чёрном море обнаружен британский разведчик с пулемётами - СМИ
Лариса Гузеева вышла обнаженная на мороз - фото
Врачи назвали алкогольный напиток, наиболее легкий для печени
«Важный шаг»: Порошенко о решении в ООН по Крыму
Фоторепортажи
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
10Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2018 года
06:26 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, что дельфинам нравится смотреть телевизор

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Американские ученые решили показать дельфинам видео на экране телевизора и заметили признаки интереса у животных, сообщает Daily Mail.

Источник: РИА Новости

Исследователи из американского штата Флорида решили через подводные окна показать дельфинам кадры с изображением китообразных из документального сериала телеканала BBC «Планета Земля», а также мультипликационный сериал «Губка Боб Квадратные штаны».

Читайте также
Ученый рассказал о таинственном поведении морских животных

Во время показа ученые следили за поведением дельфинов, искали в нем признаки интереса к происходящему — такие как кивание головой, касание лбом стекла, или же агрессии — резкие движения во время плавания.

Было обнаружено, что дельфины не только не возражали против того, что им показывали по телевизору, но и в отдельных случаях проявляли повышенный интерес.

Исследователи отметили, что наблюдение за тем, как дельфины реагируют на разные видеоролики, может стать одним из новых способов изучения их мышления.

 Небензя рассказал, что угрожает южным регионам России
Косачев предупредил о возможных последствиях резолюции ООН по Крыму
МИД: Решение США о выходе из ДРСМД — окончательное
Путин одобрил запрет показывать россиянам курсы валют
Горбачев ответил Путину на слова об одностороннем ДРСМД
Течь в Марианской впадине оказалась вчетверо больше ожидавшегося
«Смеялись на суде от стресса»: что пережили Кокорин и Мамаев
Барабанщик так увлекся игрой, что чуть не убил одногруппницу
Выбор РИА Новости: главные события года в российской культуре
Спорт
Мутко может покинуть пост главы Российского футбольного союза Заседание исполкома РФС состоится в среду в Доме футбола в Москве, начало - 11:00 мск
Hi-Tech
В США раскрыли провал российской «Сатаны» Новые ракеты появятся на вооружении не ранее 2021 года.
Авто
Водитель больше часа ждал, пока «уедет» макет полицейской машины Дальнобойщик из Турции пытался избежать встречи с полицейскими, так как у него был просрочен техосмотр
Кино
Ани Лорак показала, как в 15 лет выступала на «Утренней звезде» Исполнительница поздравила с юбилеем ведущего популярного в 90-х годах шоу талантов Юрия Николаева
Недвижимость
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Самую дорогую однокомнатную квартиру России нашли в Петербурге
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
Популярные темы на «Детях»
Двое детей в 21 622
5 лет, засыпаем с мамой 269
«К барьеру!» О дуэлях и дуэлянтах 251
предпочтения, которые закладываются внутриутробно) 148
Леди
Куртка с мехом как у Валерии и другие образы звезд за 3000 рублей Научим тебя одеваться, как звезда и при этом не тратить слишком много денег
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь