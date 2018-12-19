Ученые выяснили, что дельфинам нравится смотреть телевизор

Источник: РИА Новости

Исследователи из американского штата Флорида решили через подводные окна показать дельфинам кадры с изображением китообразных из документального сериала телеканала BBC «Планета Земля», а также мультипликационный сериал «Губка Боб Квадратные штаны».

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Во время показа ученые следили за поведением дельфинов, искали в нем признаки интереса к происходящему — такие как кивание головой, касание лбом стекла, или же агрессии — резкие движения во время плавания.

Было обнаружено, что дельфины не только не возражали против того, что им показывали по телевизору, но и в отдельных случаях проявляли повышенный интерес.