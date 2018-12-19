Череп, мыло и верёвка. Какие «подарки» от народа получают чиновники

«Село — Столице. Похмелиться»

Самый свежий «подарочек» — 683 рубля, которые пенсионер из Магадана Владимир Попов решил перечислить премьер-министру Дмитрию Медведеву. Впрочем, как только новость дошла до Москвы, руководитель областного социального центра Анатолий Куликов опроверг её, сообщив: «Речь идёт о выплате ветеранам труда региона в качестве компенсации на оплату коммунальных услуг. Владимир Попов был у нас, но по другому поводу. Он меняет место прописки, поэтому по­просил временно не перечислять деньги на оплату «коммуналки». Так был подарок премьеру или нет? Был, правда, до адресата не дошёл.

О том, как всё происходило на самом деле, «АиФ» рассказал знакомый пенсионера Александр Кобзарь, который и разместил у себя на страничке в соцсети его заявление: «Владимир Яковлевич получил уведомление, что с 1 ноября 2018 г. ему назначена выплата 683,66 руб. Человеку 72 года, стаж — больше 50 лет, за плечами два высших образования, в том числе юрфак МГУ.

Сумма выплаты его оскорбила. В Магадане на неё купишь разве что кусок мяса да буханку хлеба.

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Он поехал в соццентр, но заявление «перечислить деньги Д. Медведеву в связи с тем, что данная выплата унижает моё человеческое достоинство» у него не приняли и ничего толком не объяснили. Плохо наши чиновники разговаривают с людьми… Нет к пожилым должного внимания. Если бы ему всё рассказали, ничего бы не было… Но человека обидели, он вернулся домой и решил разместить своё заявление в соцсети. А потом начались все эти комментарии про переезд Владимира Яковлевича. Никуда он не переезжает! И теперь ждёт, что руководитель соццентра хотя бы извинится за сказанную на всю страну неправду".

Кстати, это не первая попытка пенсионеров перевести деньги Дмитрию Медведеву. Весной прошлого года это делал 77-летний Виктор Смирнягин из п. Белый Яр Томской обл. (осенью того же года мужчина скончался). Как известно, в 2017 г. страховые пенсии индексировали дважды: 1 февраля на 5,4% и 1 апреля на 0,4%. Когда Виктор Смирнягин получил свою первоапрельскую прибавку в 58,99 руб., он решил отправить её премьеру. Сначала написал: «Живу как все. Во всём сжимаюсь, но всё ж в подачках не нуждаюсь». Но на почте сказали — много букв, поэтому сократил до: «Село — столице. Похмелиться». Как потом объяснял, «похмелиться, потому что только на пьяную башку можно повысить человеку пенсию на 58,99 руб.». Заплатил сверху ещё 73 руб. за перевод, но позже получил извещение об отказе адресата от денег.

Министру — верёвка, депутатам — череп

Ничем не закончилась и подарочная акция художницы Ирины Романовской, которая летом отправила депутатам Госдумы… череп. Это была её реакция на повышение пенсионного возраста. Художница предложила парламентариям «поставить подарочек у себя, чтобы он напоминал о том, что многие люди просто не доживут до пенсии».

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А в октябре этого года с презентом — хозяйственным мылом, верёвкой, пачкой соли и спичек — пришла новосибирская пенсионерка к министру труда и соцразвития региона Ярославу Фролову.