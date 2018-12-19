Наш великий современник. Принципы жизни Галины Волчек

Источник: РИА "Новости"

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москва. Её отец — известный кинорежиссёр Борис Израилевич Волчек, лауреат трех Сталинских премий, оператор фильмов «Пышка», «Ленин в Октябре», «Убийство на улице Данте». Мать — сценарист Вера Исааковна Маймина. Когда Галине исполнилось 13 лет, родители приняли решение расстаться и задали ей вопрос, с кем она хотела бы жить после развода.

«Я выбрала папу — человека очень мягкого и доброго, — рассказывала “АиФ” Галина Борисовна в интервью. — Я его безумно любила. Кстати, все наши лучшие операторы были его учениками. Конечно, я не могу уделять столько внимания свету и цвету, сколько отец, у меня нет на это времени, но влияние папа оказал на меня очень сильное».

Главным делом её жизни стал театр «Современник», который она сделала домом для многих артистов — Валентина Гафта, Марины Неёловой, Лии Ахеджаковой, Сергея Гармаша и др. Театр, по словам Волчек, создан не «для развлекаловки. Однажды «АиФ» задал Галине Борисовне вопрос: «Всемирная сеть тотально поглотила умы молодежи… Не исчезнут ли некоторые виды искусств со временем? Например, театр?». Волчек ответила с возмущением: «Это вопрос для меня дикий. Я не считаю сцену и интернет близкими вещами.

Театр — это совершенно другое пространство, другое видение мира, другое творческое начало…

Всё равно энергетика совершенно иная в театре. Театр будет всегда. Да, публика другая. Но и жизнь отличается от той, что была 50 лет. И всё же и сейчас зритель хочет прийти в театр. Чтобы сопереживать, чтобы найти ответ на какой-то свой вопрос".

Галина Волчек в спектакле театра «Современник» «Баллада о невеселом кабачке». 1967 г. | Источник: РИА "Новости"

Волчек называет себя «рабой света и цвета». Ей комфортно только когда вокруг светло, а вот полумрак на неё оказывает давящее впечатление. А вот рабство цвета, по словам режиссёра, заключается в том, что она «иногда даже до болезни скрупулезно подбирает гармоничное сочетание цветов в одежде. Может, у меня это генетическое от папы, который был кинооператором от Бога и очень четко и скрупулезно отличал в этом смысле гармоничное от негармоничного.. Знаете, какой метод я придумала, чтобы разгрузить мозги? Придумываю фасоны одежды в голове… Смоделирую пару ярких нарядов, и мозг переключается».

Волчек — их тех редких женщин, кто всегда одевается в ультраяркие и жизнерадостные тона. Её не увидишь в сером или черном.

Нет, это всегда будут огненно-оранжевые, небесно-бирюзовые, солнечно-желтые, ярко-розовые наряды. Плюс нереальной красоты модные платки, шикарные солнечные очки, крупные выразительные кольца, серьги с натуральными камнями. И последний штрих — Волчек всегда благоухает редкими, селективными ароматами, среди её фаворитов — всемирно известный бренд из султаната Оман.

Что касается женской судьбы, у Волчек, как она говорит, «было два мужа, несколько романов и одно заблуждение». Первый брак у режиссёра был со знаменитым актером Евгением Евстигнеевым. Но, когда их сыну Денису не было и трех лет, пара рассталась. Волчек, узнав об измене, предательства не смогла пережить. Она вообще предательства не выносит — ни от мужчин, ни от актеров. Однажды один актёр взял больничный, спектакль в «Современнике» пришлось отменить. А потом оказалось, что артист играл в антрепризе в этот вечер. Утром он был уволен.

Галина Волчек с сыном Денисом в Переделкине. 1975 г. | Источник: РИА "Новости"

Ради сына Дениса Галина Борисовна сумела выстроить такие отношения с Евстигнеевым, что с годами бывшие супруги стали большими друзьями и советчиками друг другу. Более того, Волчек сама женила бывшего мужа на молодой актрисе Ирине Цывиной!

«Мы жили вместе долго с Евгением Александровичем без росписи, — рассказала «АиФ» Цывина. — Но Галина Борисовна Волчек, которая устала от того, что мы просто сожительствуем, сказала: «Женя, ну что ж такое? Денис женат, Маша замужем, а ты с Ирой все живешь и живешь. Наверное, как женщине, ей хочется выйти замуж. Он пришел ко мне и сказал: «Выходи за меня замуж».

Я не удивилась такому благородству со стороны бывшей жены, хотя обычно женщины ревниво относятся к новой избраннице. Галина Борисовна — умная женщина, и если вы знаете, в её театре работает Маша — дочь от второго брака Евстигнеева, она взяла её к себе. Мы ходили в гости к Галине Борисовне очень часто и общаемся до сих очень хорошо. Я видела, как ей приятно, что я наряжаю Евгения Александровича. А вот со второй женой Евстигнеева Лилией Дмитриевной у Волчек не знаю, какие были отношения. У нас дома была стенка, на которой висели всякие портреты. «Это мой иконостас,» — говорил Евстигнеев. Там висели любимые артисты, Маша висела, Лиля висела, Атлантов покойный, Жан Габен. Но там не было только Дениса — их сына с Волчек. И я говорю: а почему нет фотографии Дениса? Ведь это же твой сын. Евстигнеев говорит: «А что, можно?» Я говорю: а как же, конечно, можно. Видимо, Лилией Дмитриевной было запрещено, чтобы висела фотография сына от первого брака. Когда эта фотография появилась на стене, Галина Борисовна это очень оценила. Маша с Денисом ведь встретились, когда ей было 15 лет, они долгое время были незнакомы.

Сегодня Галина Борисовна Волчек, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, по-прежнему рулит «Современником».

Обычно на свои дни рождения она старалась уехать из Москвы, но в этот раз изменила традиции. И есть, ради чего: 19 декабря вновь откроет двери старая сцена «Современника» на Чистопрудном бульваре, которая несколько лет была на ремонте.