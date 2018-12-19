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10:20 (мск), источник: Ведомости

Число сожалеющих о распаде СССР россиян достигло максимума за десятилетие

Число россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, достигло максимума за последнее десятилетие, следует из опроса «Левада-центра».

Источник: РИА "Новости"

Сейчас об этом говорят 66% респондентов, в 2017 г. — 58%, а до этого в течение 10 лет показатель не поднимался выше 61%. Абсолютный рекорд был зафиксирован в 2000 г. — 75%. 60% опрошенных считают, что распада можно было избежать, — это тоже максимум за 13 лет. Большинство ностальгирующих по Союзу — люди от 55 лет, хотя в последние два года такие настроения растут и среди молодежи 18−24 лет.

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Основные причины, по которым россиянам не хватает СССР, — это разрушение единой экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%). О единой экономике респонденты чаще вспоминают в кризисные годы (например, в 1999 г.), а вот в «сытые» времена в 2006 г. на первом месте была потеря ощущения великой державы.

Тренд на усиление ностальгии по СССР все заметнее, говорит социолог «Левада-центра» Карина Пипия. Триггером для роста таких настроений, и без того сильных среди возрастных россиян, стала пенсионная реформа, поясняет она: «Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем».

В посткрымский период сцепление ностальгических советских и великодержавных настроений становится менее сильным, потому что Крым и противостояние с Западом во многом компенсировали массовую потребность в великодержавности, добавляет социолог:

Усиление сожалений о распаде, романтизация всего советского, особенно в молодежной среде, где историю знают плохо, может привести к переоценке или реабилитации ранее консенсусных или неприемлемых в постсоветской России тем — оправдание сталинский репрессий, переписывание истории, полное обесценивание демократических преобразований 1990-х и т. д.

Когда распадался Союз, экономика считалась основой для его восстановления в той или иной форме, поэтому многие отнеслись к распаду спокойно, говорит политолог Алексей Макаркин: «Думали, что по-прежнему есть связи, сырьевая зависимость, и считали, что договоримся. А сейчас пришли к ощущению, что этого не произойдет».

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К росту сожалений привели два фактора, считает эксперт: «Сначала было ощущение, что майдан — временное явление, появился фантом Новороссии, но сейчас поняли, что Украина не вернется, а раз не вернется она, то и другие тоже. Все это подстегивает ностальгию. Другой фактор появился в этом году: из-за пенсионной реформы люди стали опять идеализировать страну, где на пенсию выходили рано и на эти деньги можно было как-то прожить».

Пенсионная реформа стала не столько сама по себе шоком, сколько показателем демонтажа социального государства, с которым как раз СССР и ассоциировался, отмечает Макаркин. Но использовать такие настроения власть никак не может, резюмирует эксперт: «Проводить другую социальную политику? Денег нет. Закрутить гайки? Так СССР в этой мифологии воспринимается как страна, где все было хорошо».

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