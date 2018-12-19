В Кузбассе глава города отчитал подчиненного за покрашенную снежную горку

Ранее местный портал nk.tv опубликовал видео, на котором местные жители обнаружили, что снежная горка в городском центре культуре Мысков покрашена белой водоэмульсионной краской. Издание предположило, что в районе окруженного угольными разрезами города не нашлось белого снега и поэтому коммунальщики решили воспользоваться краской.
«Я воздержусь от оценки профессиональных качеств работников, ведь она вполне очевидна. Руководитель предприятия “Управление организации благоустройства города” получил выговор. Я дал команду немедленно очистить горку от краски и привести ее в порядок. Приношу извинения горожанам, которым этот инцидент испортил новогоднее настроение», — прокомментировал РИА Новости ситуацию глава Мысков Дмитрий Иванов.
В горадминистрации агентству пояснили, что снежные городки и горки в Мысках и раньше к новогодним праздникам красили в различные цвета, однако затруднились пояснить, зачем сейчас было использовать белую краску.
«Но это никак не связано с каким-то черным снегом», — заверил представитель администрации города.