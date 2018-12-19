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07:30 (мск), источник: РИА Новости

В Кузбассе глава города отчитал подчиненного за покрашенную снежную горку

НОВОСИБИРСК, 19 дек — РИА Новости. Глава города Мыски в Кемеровской области объявил выговор начальнику коммунального предприятия, чьи работники покрасили снежную горку белой водоэмульсионной краской.

Источник: РИА Новости

Ранее местный портал nk.tv опубликовал видео, на котором местные жители обнаружили, что снежная горка в городском центре культуре Мысков покрашена белой водоэмульсионной краской. Издание предположило, что в районе окруженного угольными разрезами города не нашлось белого снега и поэтому коммунальщики решили воспользоваться краской.

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«Я воздержусь от оценки профессиональных качеств работников, ведь она вполне очевидна. Руководитель предприятия “Управление организации благоустройства города” получил выговор. Я дал команду немедленно очистить горку от краски и привести ее в порядок. Приношу извинения горожанам, которым этот инцидент испортил новогоднее настроение», — прокомментировал РИА Новости ситуацию глава Мысков Дмитрий Иванов.

В горадминистрации агентству пояснили, что снежные городки и горки в Мысках и раньше к новогодним праздникам красили в различные цвета, однако затруднились пояснить, зачем сейчас было использовать белую краску.

«Но это никак не связано с каким-то черным снегом», — заверил представитель администрации города.

Кемеровские коммунальщики покрасили снежную горку
Во время загрузки произошла ошибка.
07:57 (мск)© Ньюстюб
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