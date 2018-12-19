В Кузбассе глава города отчитал подчиненного за покрашенную снежную горку

Источник: РИА Новости

Ранее местный портал nk.tv опубликовал видео, на котором местные жители обнаружили, что снежная горка в городском центре культуре Мысков покрашена белой водоэмульсионной краской. Издание предположило, что в районе окруженного угольными разрезами города не нашлось белого снега и поэтому коммунальщики решили воспользоваться краской.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KWjcZh8_w6w?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я воздержусь от оценки профессиональных качеств работников, ведь она вполне очевидна. Руководитель предприятия “Управление организации благоустройства города” получил выговор. Я дал команду немедленно очистить горку от краски и привести ее в порядок. Приношу извинения горожанам, которым этот инцидент испортил новогоднее настроение», — прокомментировал РИА Новости ситуацию глава Мысков Дмитрий Иванов.

В горадминистрации агентству пояснили, что снежные городки и горки в Мысках и раньше к новогодним праздникам красили в различные цвета, однако затруднились пояснить, зачем сейчас было использовать белую краску.