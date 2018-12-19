Разгрузочный год. Аналитики Bloomberg пообещали глобальный голод

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Как Эль-Ниньо влияет на погоду в России и насколько оправдан пессимизм аналитиков Bloomberg — в материале РИА Новости.

Беспокойный малыш

Катастрофический сценарий основан на прогнозах метеорологов о том, что этой зимой опять возникнет эффект Эль-Ниньо («малыш» по-испански) — аномальное повышение температуры воды в Тихом океане, влияющее на климат всей планеты. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что вероятность Эль-Ниньо в ближайшие три месяца — 75−80 процентов. Американские метеорологи считают, что «Малыш» появится в январе с вероятностью 90 процентов.

Обычно это продолжается 6−8 месяцев, но может затянуться на год и даже на два. В любом случае к концу 2019-го миру придется столкнуться с неприятными последствиями Эль-Ниньо: проливные дожди и наводнения в Южной Америке, масштабные засухи в Африке, Восточной и Центральной Азии, Австралии, Индонезии и на Филиппинах.

Вызванные климатическими аномалиями неурожаи увеличивают число политических столкновений: считается, что риск гражданской войны в годы Эль-Ниньо повышается вдвое. Кроме того, в странах, расположенных близко к экватору, из-за Эль-Ниньо возникают эпидемии болезней, передающихся комарами: малярии, лихорадки Денге, лихорадки рифтовой долины и других.

В России, по наблюдениям метеорологов, в годы Эль-Ниньо наблюдаются холодная весна на большей части территории, а также летние похолодания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. С другой стороны, в Западной Сибири и европейской части температуры зачастую превышают климатическую норму. В осенние месяцы в европейской части температурный фон немного ниже обычного, зато зима теплая почти по всей стране.

Ангелы и демоны

По сценарию Bloomberg, Эль-Ниньо в сочетании с усиливающимся глобальным потеплением сделает 2019 год самым теплым за всю историю наблюдений. Палящая жара уничтожит посевы зерновых культур в Австралии, а дожди, обычно выпадающие в сельскохозяйственных районах Бразилии, сменятся засухой, которая погубит львиную долю урожая сои и кукурузы.

На Восточную Азию, наоборот, обрушатся ливни, погибнет часть урожая риса по всему тихоокеанскому побережью от Японии до Индии. В результате мировые запасы продовольствия к следующей осени резко сократятся и многие страны столкнутся с перспективой голода.

От последствий Эль-Ниньо, по прогнозам аналитиков агентства, не пострадают только четыре страны: Россия, Украина, США и Канада.

В Bloomberg уверены, что российский президент Владимир Путин в такой ситуации запретит экспортировать пшеницу, заявив, что «зерно лучше использовать дома». Мало того, он еще «тайно направит больше войск в Донбасс, разжигая конфликт», чтобы не позволить увеличить экспорт пшеницы Украине.

К тому же из-за поставок российских ракетных систем Турции НАТО придется блокировать турецкие проливы, окончательно парализовав поставки украинского зерна на Ближний Восток и в Африку.

Соответственно, мировые цены на пшеницу взлетят до рекордных уровней: «с поправкой на инфляцию — выше пиков 1974 года, достигнутых в период арабского нефтяного эмбарго». Бедные страны не смогут покупать продовольствие по новым ценам, в Восточной и Северной Африке разразится гуманитарная катастрофа. В Египте, крупнейшем импортере пшеницы, возникнут «ужасные беспорядки, аналогичные тем, что привели к тотальному восстанию в 2011 году».

Примечательно, что, по версии Bloomberg, американский президент будет вести себя ничуть не лучше российского. «Трамп имел возможность открыть рынки и накормить мир, — отмечают аналитики агентства. — Или же мог окончательно поставить на место те страны, в которых часто насмехались над ним и отказывались принимать его бахвальство всерьез. Но он опубликовал следующий твит: «На карте наша национальная безопасность, и сегодня я подпишу указ, отдающий первое место в продовольствии Америке. Наш урожай останется дома».

Таким образом, американские фермеры лишатся шанса получить рекордные доходы, экспортируя зерно. В качестве компенсации Трамп выделит им субсидии в размере 50 миллиардов долларов, что еще больше осложнит проблему дефицита американского бюджета. «Фермеры оказались победителями, а налогоплательщики — проигравшими», — подводит итог Bloomberg.

Столь нелицеприятный прогноз в отношении главы Белого дома может объясняться просто: владелец агентства Майкл Блумберг собирается выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года.

Авторы сценария видят спасителя человечества в премьер-министре Канады Джастине Трюдо, который прикажет направить в голодающие страны продовольствие «на миллиарды долларов». За что будет переизбран на новый срок «с большим перевесом» и удостоится номинирования на Нобелевскую премию мира.

Ближе к реальности

Как подчеркивают в Bloomberg, все климатические катастрофы, связанные с Эль-Ниньо и описанные в сценарии аналитиков, уже происходили. Правда, в разные годы.

Египет в 1977 и 2011 годах пережил жесточайшие хлебные бунты. В 1993-м проливные дожди в Японии уничтожили практически весь урожай риса, и стране впервые в истории пришлось импортировать главную продовольственную культуру.

В 2006-м из-за засухи, которую принес Эль-Ниньо, резко подорожало продовольствие — по десяткам стран прокатились голодные бунты. При следующем визите «Малыша» в 2010-м засуха погубила практически весь урожай кукурузы и сои в Бразилии, а Россия вводила запрет на экспорт пшеницы.

Вероятность того, что несколько подобных катаклизмов произойдут в один год, достаточно велика. Однако, прежде чем впадать в пессимизм, необходимо учесть несколько моментов. По прогнозам Всемирной метеорологической организаций, Эль-Ниньо в следующем году не будет сильным. Ожидается повышение температуры тихоокеанской воды в пределах 1,2 градуса. Раньше случалось потепление и на пять-восемь градусов.

Эль-Ниньо не ожидается таким же, как в 2015−16 годах, когда были засухи, наводнения и выщелачивание кораллов в различных районах мира. Макс Дилли директор отдела прогнозирования ВМО

По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, трудности в снабжении продовольствием из-за Эль-Ниньо в 2019 году испытают лишь Гондурас, Колумбия и Венесуэла в Южной Америке, Конго в Центральной Африке, Афганистан и северные районы Пакистана в Азии. Ни Австралии, ни Бразилии, ни других крупных производителей продовольствия в списке нет.

Что касается поведения мировых лидеров в условиях глобального продовольственного кризиса, эти сценарии остаются целиком на совести авторов материала. Напомним только, что, согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства, российский экспорт зерновых в 2018—2019 сельхозгоду (начался 1 июля 2018 года) составит 35−37 миллионов тонн.

Наконец, Джастину Трюдо будет непросто выступить в роли спасителя мира, раздающего всем нуждающимся продовольствие на миллиарды долларов. Потому что Канада стала очередной страной (вслед за Францией, Нидерландами, Бельгией, Израилем и другими), столкнувшейся с протестами «желтых жилетов».

Помимо налога на выбросы углерода, канадцы выражают недовольство политикой правительства в целом, начиная от новых правил предоставления грантов, обязывающих получателей подписывать «аттестат», подтверждающий, что они уважают права ЛГБТ, и заканчивая проектами строительства нефтепроводов.

«Я устал от того, что Трюдо отправляет наши деньги за границу, — заявил один из протестующих журналистам телеканала CTV Atlantic. — Прямо сейчас лично я сталкиваюсь с кризисом на рынке труда. Все наши нефтяные рабочие места и все наши деньги уходят на юг, в США».