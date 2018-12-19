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09:38 (мск), источник: Известия

Илон Маск открыл первый подземный тоннель под Лос-Анджелесом

Американский бизнесмен Илон Маск открыл первый транспортный подземный тоннель под Лос-Анджелесом. Презентация прошла 19 декабря в прямом эфире на сайте компании Маска The Boring Company.

Основатель Tesla и SpaceX рассказал на презентации, что для быстрого проезда по тоннелю у автомобилей будут сделаны специальные колеса, которые смогут выдвигаться и убираться при необходимости.

По его словам, машина будет опускаться под землю с помощью специального лифта, передвигаться по тоннелю, а затем снова подниматься на поверхность.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Можно ехать на скорости более 240 км/ч. Чувствуешь, как будто телепортируешься по городу», — написал Маск в своем Twitter.

Миллиардер основал компанию The Boring Company в 2016 году. В рамках проекта планируется построить сети тоннелей в Лос-Анджелесе (Калифорния) и позже в других американских городах.

17 ноября было завершено бурение первого скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом. Компания вела его строительство с 2017 года.

Телепортация Илона Маска: под Лос-Анджелесом открыт скоростной тоннель
Во время загрузки произошла ошибка.
09:57 (мск)© Ньюстюб
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