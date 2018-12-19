Илон Маск открыл первый подземный тоннель под Лос-Анджелесом

Основатель Tesla и SpaceX рассказал на презентации, что для быстрого проезда по тоннелю у автомобилей будут сделаны специальные колеса, которые смогут выдвигаться и убираться при необходимости.

По его словам, машина будет опускаться под землю с помощью специального лифта, передвигаться по тоннелю, а затем снова подниматься на поверхность.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/u5V_VzRrSBI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Можно ехать на скорости более 240 км/ч. Чувствуешь, как будто телепортируешься по городу», — написал Маск в своем Twitter.

Миллиардер основал компанию The Boring Company в 2016 году. В рамках проекта планируется построить сети тоннелей в Лос-Анджелесе (Калифорния) и позже в других американских городах.