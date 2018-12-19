Илон Маск открыл первый подземный тоннель под Лос-Анджелесом
Американский бизнесмен Илон Маск открыл первый транспортный подземный тоннель под
Американский бизнесмен Илон Маск открыл первый транспортный подземный тоннель под
Основатель Tesla и SpaceX рассказал на презентации, что для быстрого проезда по тоннелю у автомобилей будут сделаны специальные колеса, которые смогут выдвигаться и убираться при необходимости.
По его словам, машина будет опускаться под землю с помощью специального лифта, передвигаться по тоннелю, а затем снова подниматься на поверхность.
«Можно ехать на скорости более 240 км/ч. Чувствуешь, как будто телепортируешься по городу», — написал Маск в своем Twitter.
Миллиардер основал компанию The Boring Company в 2016 году. В рамках проекта планируется построить сети тоннелей в
17 ноября было завершено бурение первого скоростного тоннеля под