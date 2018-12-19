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12:14 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где находится скала в форме свадебного торта (фото)

Запретное место для любителей селфи.

В Королевском национальном парке на юго-востоке Австралии можно увидеть необычную скалу из песчаника. Возвышаясь на 25 метров над океаном, она привлекает многих туристов.

Молочно-белая, с плоской вершиной и «слоеными» боками, скала напоминает свадебный торт. Так ее и назвали официально.

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К северу от популярного пляжа Марли много белых скальных образований, но такая необычная форма есть только у Свадебного торта. Увидеть скалу приезжало такое огромное количество туристов, что в 2015 году властям даже пришлось оградить «тортик» забором. Исследование показало, что скала нестабильна и может обрушиться в ближайшее десятилетие.

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Впрочем, запрет не остановил некоторых смельчаков — они перепрыгивали через заграждения ради эффектных снимков. В итоге руководству парка пришлось установить видеонаблюдение и назначить штраф в 300 долларов за нарушение правил безопасности.

Тем временем власти думают обустроить надежную смотровую площадку поблизости.

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