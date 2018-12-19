Где находится скала в форме свадебного торта (фото)
Запретное место для любителей селфи.
Запретное место для любителей селфи.
В Королевском национальном парке на
К северу от популярного пляжа Марли много белых скальных образований, но такая необычная форма есть только у Свадебного торта. Увидеть скалу приезжало такое огромное количество туристов, что в 2015 году властям даже пришлось оградить «тортик» забором. Исследование показало, что скала нестабильна и может обрушиться в ближайшее десятилетие.
Впрочем, запрет не остановил некоторых смельчаков — они перепрыгивали через заграждения ради эффектных снимков. В итоге руководству парка пришлось установить видеонаблюдение и назначить штраф в 300 долларов за нарушение правил безопасности.
Тем временем власти думают обустроить надежную смотровую площадку поблизости.
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