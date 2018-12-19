Памела Андерсон обратилась к российским властям по делу об отлове косаток

Источник: AP 2018

«Недавно я обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении отлова косаток и белух для экспорта в Китай для демонстрации в аквариумах. Я внимательно слежу за развитием событий и надеюсь, что эти невероятные млекопитающие скоро выйдут из “китовой тюрьмы” и что этот жестокий бизнес станет историей», — приводятся слова Андерсон на сайте фонда.

Также актриса отметила, что хотела бы вернуться в Россию, чтобы обсудить вопросы защиты Антарктиды и Южного океана и узнать из первых уст о достижениях в области охраны дикой природы в России.

Ранее в Greenpeace России РИА Новости заявили, что готовится незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. В Росприроднадзоре, выдающем разрешения на вывоз за границу редких животных, заявили, что изучают проблему вместе с погранслужбой ФСБ. Во владивостокской природоохранной прокуратуре сообщили, что в ходе проверки условий и целей содержания в Средней бухте краснокнижных косаток и белух нашли нарушения со стороны и Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи ранее возбудили дело по статье «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». По данным регионального главка СК, 11 косаток являются детенышами и относятся к транзитному подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края. Также установлено, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них младше года, сообщал СК. Закон запрещает отлавливать группы китообразных, в которых замечены детеныши-сеголетки с сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности.