Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
11 кошек с невероятными глазами
В России поймали банду суперугонщиков (схема была очень хитрой)
Бывший возлюбленный Собчак с размахом отметил день рождения дочки
Сын генпрокурора России наказан США за "серьезные нарушения"
Бассейн на крыше развязал соседскую войну в московской высотке
Мастер маскировкиКраб «накрылся» медузой, чтобы спрятаться от врагов (видео)
Россия разрывает «петлю анаконды»: Америка недовольна
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
Назван простой способ узнать, как долго вы проживете
Ожирение предложили лечить глиной
Год футбола: мундиаль, бардак в «Спартаке» и скандал в СИЗО
Дуэль Загитовой и Медведевой. Зачем смотреть чемпионат России
Умер актер Олег Мартьянов
Чиновники назвали невыполнимым требование Путина
За что изнасиловали дознавательницу из Уфы - версия адвоката
Тимошенко сказала, что делать с бегущими из страны
Глава Сбербанка потратил 100 млн руб. за день
"Ему не жить": судье Кокорина пригрозили убийством
Фоторепортажи
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
12:30 (мск), источник: РИА Новости

Памела Андерсон обратилась к российским властям по делу об отлове косаток

ВЛАДИВОСТОК, 19 дек — РИА Новости. Известная актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон сообщила на странице своего фонда, что попросила российские власти запретить отлов косаток и белух для продажи в Китай.

Источник: AP 2018

«Недавно я обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении отлова косаток и белух для экспорта в Китай для демонстрации в аквариумах. Я внимательно слежу за развитием событий и надеюсь, что эти невероятные млекопитающие скоро выйдут из “китовой тюрьмы” и что этот жестокий бизнес станет историей», — приводятся слова Андерсон на сайте фонда.

Также актриса отметила, что хотела бы вернуться в Россию, чтобы обсудить вопросы защиты Антарктиды и Южного океана и узнать из первых уст о достижениях в области охраны дикой природы в России.

Новость
Китовый груз: в России на продаже косаток делают состояния

Ранее в Greenpeace России РИА Новости заявили, что готовится незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. В Росприроднадзоре, выдающем разрешения на вывоз за границу редких животных, заявили, что изучают проблему вместе с погранслужбой ФСБ. Во владивостокской природоохранной прокуратуре сообщили, что в ходе проверки условий и целей содержания в Средней бухте краснокнижных косаток и белух нашли нарушения со стороны и Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи ранее возбудили дело по статье «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». По данным регионального главка СК, 11 косаток являются детенышами и относятся к транзитному подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края. Также установлено, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них младше года, сообщал СК. Закон запрещает отлавливать группы китообразных, в которых замечены детеныши-сеголетки с сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности.

Суд наложил обеспечительные меры, чтобы животных не вывезли из бухты. Эксперты Совета по морским млекопитающим сообщили, что считают возможным выпустить косаток в районе их содержания, чтобы они соединились с семьями. Также сообщалось, что экспертная комиссия Росприроднадзора по итогам экспертизы материалов общего допустимого улова в Охотском море на 2019 год рекомендовала уменьшить объемы изъятия белух в пять раз, а косаток — в два раза.

 Небензя рассказал, что угрожает южным регионам России
Косачев предупредил о возможных последствиях резолюции ООН по Крыму
Мутко покидает пост президента РФС
Они мечтали обогнуть Землю. Один сошел с ума, другой утонул
Антилопы в Африке попали в «зазеркалье»
Каждый четвертый работодатель начнет 2019 год с увольнений
Названы причины роста числа безработных в России
Течь в Марианской впадине оказалась вчетверо больше ожидавшегося
Ученые обнаружили новую опасность сахара
Спорт
Год футбола: мундиаль, бардак в «Спартаке» и скандал в СИЗО Вспоминаем главные футбольные события 2018 года
Hi-Tech
В США раскрыли провал российской «Сатаны» Новые ракеты появятся на вооружении не ранее 2021 года.
Авто
В России поймали банду суперугонщиков (схема была очень хитрой) В течение года более 30 человек похищали из автосалонов и у лизинговых компаний Подмосковья автомобили премиум-класса
Кино
65-летняя Елена Коренева раскрыла причины ухода из кино Актриса дала интервью Борису Корчевникову
Недвижимость
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
Как выглядит деревня на дне пропасти (фото)
Популярные темы на «Детях»
Двое детей в 21 622
5 лет, засыпаем с мамой 269
«К барьеру!» О дуэлях и дуэлянтах 251
предпочтения, которые закладываются внутриутробно) 148
Леди
Как выглядят звезды «Дома-2» без макияжа В своих социальных сетях звезды «Дома-2» показывают идеальную жизнь: счастливая семья, поездки за границу, дорогие наряды и машины.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь