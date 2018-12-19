Financial Times назвала человеком года Джорджа Сороса

Обычно газета выбирает «человеком года» персону, известную благодаря ее достижениям. Выбирая Сороса, редакция также учитывала «ценности, которые он представляет». Газета называет бизнесмена «знаменосцем либеральной демократии и открытого общества».
«Его приверженность открытости, свободе СМИ и защите прав человека на протяжении долгого времени навлекает гнев авторитарных режимов и все больше популистов, укрепляющих свое положение, особенно в Европе», — отмечает FT.
Сорос — финансист и инвестор. Его компания Quantum почти за 40 лет работы заработала $35 млрд. Бизнесмен также вовлечен в политику: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в некоторых странах. Сам Сорос не отрицает, что его средства помогали, в частности, проводить массовые протестные акции на Украине в 2004 г. и в 2013 г. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также обвинил миллиардера в финансировании протестов против правительства в 2013 г.
В России фонды Сороса «Открытое общество» и «Открытое общество — фонд содействия» признаны нежелательной организацией с 2015 г. Российская Генпрокуратура объясняла, что его организации представляют угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства.