Financial Times назвала человеком года Джорджа Сороса

«Его приверженность открытости, свободе СМИ и защите прав человека на протяжении долгого времени навлекает гнев авторитарных режимов и все больше популистов, укрепляющих свое положение, особенно в Европе», — отмечает FT.

Сорос — финансист и инвестор. Его компания Quantum почти за 40 лет работы заработала $35 млрд. Бизнесмен также вовлечен в политику: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в некоторых странах. Сам Сорос не отрицает, что его средства помогали, в частности, проводить массовые протестные акции на Украине в 2004 г. и в 2013 г. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также обвинил миллиардера в финансировании протестов против правительства в 2013 г.