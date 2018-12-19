Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Не знаю, на что теперь жить»: омская вице-губернатор об отставке
Радары обнаружили огромный объект в небе
Бывший возлюбленный Собчак с размахом отметил день рождения дочки
Прибавки к пенсии с 2019 года станут индивидуальными
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Мастер маскировкиКраб «накрылся» медузой, чтобы спрятаться от врагов (видео)
Россия разрывает «петлю анаконды»: Америка недовольна
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
Мужчина перекусил в придорожном кафе и чуть не умер
Из практики уролога: градусник и другие странные утехи
СМИ: Сульшер претендует на пост главного тренера МЮ
Российский нападающий «Флориды» признан второй звездой дня в НХЛ
Умер актер Олег Мартьянов
Кравчук: при оккупации Украины РФ не станет за год
Умерший в детсаду Дед Мороз оказался известным артистом - СМИ
Школьник получил 9,6 лет колонии за бойню в школе
Глава Сбербанка потратил 100 млн руб. за день
"Ему не жить": судье Кокорина пригрозили убийством
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
11:35 (мск), источник: Ведомости

Financial Times назвала человеком года Джорджа Сороса

Британская газета Financial Times назвала «человеком года» американского финансиста Джорджа Сороса, в том числе за поддержку «либеральной демократии, которая находится в осаде со стороны популистов». Американский Forbes в 2018 г. оценил его состояние в $8,3 млрд.

Источник: Reuters

Обычно газета выбирает «человеком года» персону, известную благодаря ее достижениям. Выбирая Сороса, редакция также учитывала «ценности, которые он представляет». Газета называет бизнесмена «знаменосцем либеральной демократии и открытого общества».

«Его приверженность открытости, свободе СМИ и защите прав человека на протяжении долгого времени навлекает гнев авторитарных режимов и все больше популистов, укрепляющих свое положение, особенно в Европе», — отмечает FT.

Читайте также
Сорос предсказал новый глобальный финансовый кризис

Сорос — финансист и инвестор. Его компания Quantum почти за 40 лет работы заработала $35 млрд. Бизнесмен также вовлечен в политику: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в некоторых странах. Сам Сорос не отрицает, что его средства помогали, в частности, проводить массовые протестные акции на Украине в 2004 г. и в 2013 г. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также обвинил миллиардера в финансировании протестов против правительства в 2013 г.

В России фонды Сороса «Открытое общество» и «Открытое общество — фонд содействия» признаны нежелательной организацией с 2015 г. Российская Генпрокуратура объясняла, что его организации представляют угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства.

Фонд Сороса уходит из Турции
Во время загрузки произошла ошибка.
27 ноября© Ньюстюб
 «Яндекс» объявил о покупке участка под новую штаб-квартиру в Москве
ВЭБ намерен обанкротить завод бывшего министра связи Реймана
СМИ нашли письмо Трампа о намерении построить Trump Tower в РФ
Они мечтали обогнуть Землю. Один сошел с ума, другой утонул
Каждый четвертый работодатель начнет 2019 год с увольнений
Течь в Марианской впадине оказалась вчетверо больше ожидавшегося
Число сожалеющих о распаде СССР россиян достигло максимума
Источник: Аршавин провел ночь в стрип-клубе
Илон Маск открыл первый подземный тоннель под Лос-Анджелесом
Спорт
Год футбола: мундиаль, бардак в «Спартаке» и скандал в СИЗО Вспоминаем главные футбольные события 2018 года
Hi-Tech
В США раскрыли провал российской «Сатаны» Новые ракеты появятся на вооружении не ранее 2021 года.
Авто
В России поймали банду суперугонщиков (схема была очень хитрой) В течение года более 30 человек похищали из автосалонов и у лизинговых компаний Подмосковья автомобили премиум-класса
Кино
Олеся Судзиловская восхитила спортивной подготовкой на съемках За свое умение боксировать актриса поблагодарила режиссера Наталью Меркулову
Недвижимость
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Старейшую тюрьму Москвы «Бутырку» закроют
Дети
Саша Савельева впервые прокомментировала беременность Недавно в сети появилось фото, на котором у 34-летней певицы виден округлившийся живот
Леди
Как выглядят звезды «Дома-2» без макияжа В своих социальных сетях звезды «Дома-2» показывают идеальную жизнь: счастливая семья, поездки за границу, дорогие наряды и машины.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь