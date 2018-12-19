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12:29 (мск), источник: Mail.ru Новости

В городах России начали зажигать новогодние елки (фото)

На многих площадях уже установили новогодние елки или установят со дня на день. Показываем, чем уже могут похвастаться некоторые города страны.

Москва

Новогоднюю елку на Красной площади украсили еще в конце ноября. Кроме шаров и гирлянд на ней появились изображения героев советских мультфильмов — Кота Матроскина, Чебурашки, Крокодила Гены, Волка и Зайца из «Ну, погоди!», Винни-Пуха и других.

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Вершину елки украшает большая рубиновая звезда. Рядом на площади работает рождественская ярмарка и ледовый каток.

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Санкт-Петербург

Главная ёлка на Дворцовой площади «загорелась» за две недели до Нового года. Это 25-метровая искусственная конструкция, украшенная золотыми и синими гирляндами и увенчанная звездой.

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Тула

Тула в этом году объявлена новогодней столицей России. Высота главной елки здесь осталась прежней, но зеленая красавица стала пушистей — на дереве полностью поменяли лапник.

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Мультимедийную елку украшают 5000 новых игрушек и световая иллюминация с 3D-эффектом. В ней около 70 программ, которые будут меняться в течение 15 минут.

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Болдинский сквер в Туле

Тем временем Новый год начал подкрадываться и к жителям других городов.

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Иркутск
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Саранск
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Краснодар
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Южно-Сахалинск
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Можга
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Тында

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