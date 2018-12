МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Сахар блокирует активность белка, который необходим для размножения кишечной микрофлоры. К такому выводу пришли ученые из Йельского университета, исследование которых опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает MedicalXpress.