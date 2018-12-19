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13:17 (мск), источник: Mail.ru Новости

Прячущую голову в песок амфибию назвали в честь Трампа

Право придумать название продали на аукционе.

Амфибию, недавно открытую в Панаме, назовут Dermophis donaldtrumpi в честь президента США Дональда Трампа.

Ранее не известное науке существо принадлежит к роду толстокожих червяг. Это слепой вид, который имеет привычку зарывать голову в песок.

Право выбрать имя выкупил на аукционе глава британской строительной компании EnviroBuild Айдан Белл. Он заплатил за это удовольствие 25 тысяч долларов. Белл заявил, что привычки амфибии похожи на отношение президента США к глобальному потеплению. В EnviroBuild заявили, что хотят повысить осведомленность общественности о проблеме изменения климата.

Трамп не раз высказывал скептическое отношение к фактам, которые подтверждают глобальное потепление. Глава США называл ученых, исследующих вопрос, «сосущими деньги умниками». В 2017 году Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату, которое предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем.

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