ДНК вымерших рыжих волков нашли у загадочной популяции

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Данная популяция была найдена на острове Галвестон, относящемся к штату Техас, США. Исследователи протестировали ДНК особи, погибшей на дороге, и обнаружили, что она обладает генами, общими с рыжими волками (Canis rufus) — подвидом волков, который считается вымершим с 1980 года.

Когда-то рыжие волки были распространены на юго-востоке США, однако в XX веке из-за разрушения среды обитания и истребления исчезли из дикой природы. Специалисты предпринимали попытки восстановить популяции этих хищников, однако они не оказались успешными.

Впрочем, как сообщается, уже некоторое время ходили слухи, что в дикой природе видели рыжих волков. Правда, Canis rufus довольно сильно внешне похожи на несколько менее крупных койотов, так что вполне возможно, что последних ошибочно принимали за вымерших волков. Отмечается также, что данные койоты и рыжие волки достаточно схожи генетически, так что их скрещивание, хотя и редко, но происходило. Так что ученые в принципе предполагали когда-нибудь найти следы генов рыжих волков в дикой природе.

Генетически изучив популяцию на острове Галвестон, сравнив ДНК с таковой у койотов, серых волков, восточных волков, а также особей рыжих волков из программ по разведению в неволе, исследователи обнаружили, что популяция не только имеет больше общего с рыжими волками, разведенными в неволе, но и имеет ген, который был утерян последними.