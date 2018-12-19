ДНК вымерших рыжих волков нашли у загадочной популяции
Ученые обнаружили у загадочной популяции, обитающей в Техасе, США, ДНК рыжих волков, которые считаются вымершими уже почти 40 лет.
Ученые обнаружили у загадочной популяции, обитающей в Техасе, США, ДНК рыжих волков, которые считаются вымершими уже почти 40 лет.
Данная популяция была найдена на острове Галвестон, относящемся к штату Техас, США. Исследователи протестировали ДНК особи, погибшей на дороге, и обнаружили, что она обладает генами, общими с рыжими волками (Canis rufus) — подвидом волков, который считается вымершим с 1980 года.
Впрочем, как сообщается, уже некоторое время ходили слухи, что в дикой природе видели рыжих волков. Правда, Canis rufus довольно сильно внешне похожи на несколько менее крупных койотов, так что вполне возможно, что последних ошибочно принимали за вымерших волков. Отмечается также, что данные койоты и рыжие волки достаточно схожи генетически, так что их скрещивание, хотя и редко, но происходило. Так что ученые в принципе предполагали
Генетически изучив популяцию на острове Галвестон, сравнив ДНК с таковой у койотов, серых волков, восточных волков, а также особей рыжих волков из программ по разведению в неволе, исследователи обнаружили, что популяция не только имеет больше общего с рыжими волками, разведенными в неволе, но и имеет ген, который был утерян последними.
Исследование было опубликовано в журнале Genes, а кратко о его результатах сообщает портал ScienceAlert.