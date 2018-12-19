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14:00 (мск), источник: Популярная механика

На дне моря поставили новогоднюю ёлку

Для тех, кто хочет отмечать любимый праздник не только на суше, но и под водой, кипрские дайверы установили новогоднюю ёлку в Средиземном море — на глубине более 40 метров!

Новогоднюю ёлку дайверы установили неподалёку от Ларнаки — на палубе шведского парома Zenobia, затонувшего во время своего первого рейса с грузом автомобилей в 1980 году. Корабль погрузился на дно в результате проблем с управляющей электроникой, после чего было принято решение отбуксировать его подальше от берега — примерно на 1,5 километра, в бухту, где он не будет мешать судоходству. По сей день Zenobia лежит на левом боку на глубине сорока двух метров: это место стало популярным среди дайверов, которые приезжают из различных стран, чтобы исследовать все отсеки затонувшего судна. А теперь они могут ещё и полюбоваться на новогоднюю ёлку!

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