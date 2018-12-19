Песков, Сванидзе и Познер — о том, почему в России выросла тоска по Советскому Союзу

Источник: РИА "Новости"

Число россиян, ностальгирующих по СССР, достигло максимума за последнее десятилетие. Как следует из исследования «Левада-центра», о распаде Советского Союза сожалеют 66% россиян, в прошлом году таких было 58%, до этого показатель не поднимался выше 61%. Абсолютный рекорд был зафиксирован в 2000 году (75%).

60% опрошенных считают, что распада Союза можно было избежать, это тоже максимум за 13 лет.

Большинство скучающих по СССР — люди от 55 лет, хотя в последние два года такие настроения растут и среди молодежи 18−24 лет.

Основные причины ностальгии по СССР: разрушение единой экономической системы, потеря чувства принадлежности к великой державе и рост взаимного недоверия и ожесточенности. Как отмечают социологи, виной таких настроений стала пенсионная реформа.

Почему среди россиян вновь возникла тоска по СССР? Радиостанция Business FM спросила об этом у известных общественных деятелей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что человек склонен задним умом приукрашать молодость:

«Человек всегда склонен задним умом приукрашать то, что было с ним в молодости. То, что было в молодости, кажется и вкуснее, и надежнее, и величавее. Это, скорее, хлеб для социологов и экспертов. Думаю, к подобным исследованиям нужно относиться именно так: если говорить об ощущении великой державы то Россия является суверенной державой, которой гордится подавляющее число населения нашей страны, вряд ли с этим можно спорить».

Журналист, историк, профессор, член президентского Совета по правам человека Николай Сванидзе отметил ностальгию по мифическому Советскому Союзу:

«Это как популярность Сталина: подпитывается протестными настроениями. Чем хуже и ненадежнее жизнь, чем меньше уверенность в завтрашнем днем, тем выше ностальгия по некоему мифическому Советскому Союзу. Не по реальному же. Сразу же подпитывается миф о том, какая была справедливость, как замечательно жили. Это естественно. Чем хуже будет жизнь, тем сильнее будет миф об СССР, люди ностальгируют еще и по чувству великой империи, державы и так далее».

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Тележурналист Владимир Познер сказал, что не стал бы переоценивать результаты опроса:

«В основном, этот процент составляют люди старше 50 лет, которые жили в советское время. Как обычно бывает, они помнят хорошее, а о не хорошем предпочитают не вспоминать. Нехорошего было ой-ой-ой сколько. Тут надо понимать эмоциональную составляющую. Что касается тех, кто не жил в это время, брать в расчет их мнение даже не следует, поскольку они говорят о вещах, о которых не знают. Я бы не стал переоценивать эти результаты, они любопытны, но не более того. На самом деле, они ни о чем позитивном по поводу советского времени не говорят».