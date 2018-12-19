Стало известно, сколько нужно повесить новогодних гирлянд, чтобы дом было видно из космоса

Источник: AP 2018

Украшение домов и улиц к новогодним праздникам — традиция, которая есть во многих странах. Например, в США люди подходят к этому вопросу с большим вниманием и чуть ли не весь год готовят праздничные декорации и устраивают конкурсы на самый яркий и нарядный дом.

Но быть лучшим на своей улице — это одно, а стать самым ярким на планете — совсем другое. Об этом в 2006 году даже был снят фильм «Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен» с Дэнни Де Вито в главной роли.

По сюжету комедии, герой Де Вито ставит перед собой задачу сделать свой дом видимым из космоса при помощи рождественских украшений.

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Вдохновившись этой идеей, студенты из университета Лестера в США решили подсчитать, сколько нужно повесить гирлянд и лампочек на свой дом, чтобы его можно было заметить с МКС.

Высчитав среднюю мощность LED-лампочек, используемых в гирляндах, а также уровень светового загрязнения, они пришли к выводу, что жителю среднего американского города (тому же герою Де Вито) нужно украсить свой дом (желательно крышу и участок вокруг) минимум 2683 LED-лампочками. Но это приблизительный вариант. В случае, если кто-то решится на самом деле «засветить» свое жилище, количество светящихся гирлянд, вероятно, придется увеличивать.