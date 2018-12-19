Стало известно, сколько нужно повесить новогодних гирлянд, чтобы дом было видно из космоса
Вдруг именно этой информации вам не хватало.
Вдруг именно этой информации вам не хватало.
Украшение домов и улиц к новогодним праздникам — традиция, которая есть во многих странах. Например, в США люди подходят к этому вопросу с большим вниманием и чуть ли не весь год готовят праздничные декорации и устраивают конкурсы на самый яркий и нарядный дом.
Но быть лучшим на своей улице — это одно, а стать самым ярким на планете — совсем другое. Об этом в 2006 году даже был снят фильм «Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен» с Дэнни Де Вито в главной роли.
Вдохновившись этой идеей, студенты из университета Лестера в США решили подсчитать, сколько нужно повесить гирлянд и лампочек на свой дом, чтобы его можно было заметить с МКС.
Высчитав среднюю мощность
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