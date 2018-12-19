Как выглядят самые маленькие, но самые верные антилопы (видео)
Они выбирают себе пару на всю жизнь.
Они выбирают себе пару на всю жизнь.
В саваннах и полупустынях Африки, от Намибии до Сомали, живут самые маленькие антилопы в мире — дикдики.
Изящные существа не вырастают выше 30−40 сантиметров и весят, как упитанная кошка: не больше 6 кг. Днем дикдики прячутся в кустарниках, а утром и вечером набираются храбрости и выходят на открытое пространство в поисках еды.
Маленькие антилопы известны своей верностью. Они выбирают пару на всю жизнь. Во время брачного сезона самцы практически не отходят от самок, да и в другое время проводят с ними больше половины времени, а «внебрачные» связи почти не случаются.
Дикдики настолько миниатюрны, словно их создали эльфы. Но при этом они прекрасно умеют постоять за себя. Антилопы метят территорию навозом и, если чужак нарушает «границу», с позором прогоняют наглеца.
Ученые в шутку провозгласили самцов дикдиков настоящими мужчинами: они делают все, чтобы защитить своих самок и вовсе не комплексуют
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