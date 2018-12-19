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17:10 (мск), источник: Mail.ru Новости

Американцы «штурмуют» дом, в котором снимали культовый рождественский фильм

Его посещает более 100 тысяч человек в год.

У русских есть фильм «Ирония судьбы», а у американцев — своя картина, которую они смотрят каждое Рождество. Это семейная комедия «Рождественская история» 1983 года режиссёра Боба Кларка.

С 1997 года в стране даже проводят марафон: в сочельник и на Рождество один из телеканалов 24 часа без остановки показывает только этот фильм.

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Дом, в котором снимали кинокартину, стал музеем. Сюда приезжают более 100 тысяч человек в год. Посуда, мебель, знаменитая нога-светильник и даже лисья шапка главного антигероя сохранились в целости и сохранности. Туристы приезжают целыми семьями, чтобы вернуться в атмосферу праздника и вспомнить детство.

События в фильме разворачиваются в 1940-х годах в Индиане. Девятилетний Ральфи мечтает получить в подарок на Рождество пневматическую винтовку, но родители категорически против этой идеи.

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