Американцы «штурмуют» дом, в котором снимали культовый рождественский фильм
Его посещает более 100 тысяч человек в год.
Его посещает более 100 тысяч человек в год.
У русских есть фильм «Ирония судьбы», а у американцев — своя картина, которую они смотрят каждое Рождество. Это семейная комедия «Рождественская история» 1983 года режиссёра Боба Кларка.
С 1997 года в стране даже проводят марафон: в сочельник и на Рождество один из телеканалов 24 часа без остановки показывает только этот фильм.
Дом, в котором снимали кинокартину, стал музеем. Сюда приезжают более 100 тысяч человек в год. Посуда, мебель, знаменитая
События в фильме разворачиваются в 1940-х годах в Индиане. Девятилетний Ральфи мечтает получить в подарок на Рождество пневматическую винтовку, но родители категорически против этой идеи.
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