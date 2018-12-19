Путин лично поздравил с юбилеем Галину Волчек

Источник: РИА "Новости"

Глава государства прибыл в историческое здание театра на Чистых прудах, которое открывается после капитальной реконструкции. На обновленной сцене в среду проходит праздничный вечер под названием «Возвращение домой», который совпадает с 85-летием Волчек. Президент вошел в кабинет Волчек с букетом цветов и очень тепло поздравил ее. «Не надо слова такие», — отреагировала она. «Почему же не надо? Обязательно надо, потому что это возможность какие-то итоги подвести и сказать вам слова благодарности за ваш вклад в национальную культуру и мировой театр», — ответил Путин.

Он отметил, что Волчек удалось сделать из «Современника» «живой организм, который радует миллионы любителей театра», и выразил надежду, что в особенно в Год театра его труппа порадует поклонников новыми успехами. Путин также поздравил коллектив театра с возвращением театра на историческую сцену и поинтересовался, есть ли у Волчек какие-то замечания к результатам реставрации. «Никаких замечаний нет, потому что еще рано делать замечания», — сказала худрук «Современника».

Президент заметил, что у Волчек в среду насыщенный день. «У меня каждый день такой. Слава богу, я очень радуюсь тому, что я сумела победить эту историю (болезнь). Честно вам скажу, что мой график находится в противоречии с этим делом», — сказала она. Президент подарил Волчек книгу «История русского театра» и картину, изображающую главное здание «Современника» со стороны Чистопрудного бульвара.

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Ранее Путин направил поздравительную телеграмму Волчек, назвав ее увлеченным человеком, подлинным творцом и созидателем. Глава государства пожелал художественному руководителю «Современника» всего самого доброго, а театру, которым она руководит уже 46 лет, — оставаться и впредь символом новаторства и смелого творческого поиска. Любопытно, что сама Волчек, по ее признанию, предпочла бы остаться в стороне от пышных торжеств. «Может быть, всего лишь пару раз я оставалась в Москве [в день своего рождения], — отметила она в беседе с журналистами. — А сейчас меня буквально “приговорили” остаться, но вечер все равно будет называться “Возвращение домой”, и никаких слов о юбилее. Про него — забыть!».