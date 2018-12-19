Комар-иммигрант работает дождевым червем в Антарктиде
Занесенный учеными на один из антарктических островов инвазивный вид перерабатывает мхи и торф в почву.
Занесенный учеными на один из антарктических островов инвазивный вид перерабатывает мхи и торф в почву.
E. murphyi — это мелкий, едва ли 2 мм в длину, комар, который приходится родственником нашим
По мнению ученых, насекомое попало на Сигни
Авторы исследования считают, что комарам очень помогло в завоевании острова изменение климата — за последние десятилетия температура в районе, где развиваются события, выросла на 0,5 градуса. Личинка комара и без того морозоустойчива и способна впадать в оцепенение, переживая самый сильный холод, который бывает на Сигни. Теперь же захват нового местообитания дается ей еще легче.
Кроме того, перерабатывая торф в почву, личинка в месте своего обитания высвобождает азот, которого образуется в
Ученые опасаются, что насекомое может захватить и другие территории Антарктики, которые находятся еще южнее, чем остров Сигни, использовав для расселения человеческие ноги. Как было сказано в статье, посвященной исследованию комара, «Несмотря на то, что детальные исследования на наличие личинок комаров в других районах острова еще не проводились, они присутствуют на тропинках, ведущих в сторону от исследовательской станции, что позволяет предположить вероятность в будущего расселения с помощью обуви персонала станции».