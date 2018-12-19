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19:59 (мск), источник: Чердак

Комар-иммигрант работает дождевым червем в Антарктиде

Занесенный учеными на один из антарктических островов инвазивный вид перерабатывает мхи и торф в почву.

Источник: СС0/buchse12
Ученые из Бирмингемского университета представили на ежегодном собрании Британского экологического общества результаты изучения инвазии комара Eretmoptera murphyi. Насекомое, захватившее Сигни, один из антарктических островов, ест торф и делает из него почву. Захватчик уже размножился так сильно, что его биомасса стала больше биомассы местных членистоногих в пять раз.

E. murphyi — это мелкий, едва ли 2 мм в длину, комар, который приходится родственником нашим комарам-звонцам. Взрослый E. murphyi не ест вообще ничего, а будучи личинкой, живет в земле и ест мертвые останки растений.

Раньше он жил только на британском острове Южная Георгия, в 750 км севернее, но в 1984 году комара нашли на острове Сигни, где нет ничего, кроме британской исследовательской станции. Возле станции его и нашли.
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По мнению ученых, насекомое попало на Сигни из-за экспериментов по интродукции растений, которые проводили там в конце 60-х годов британские ученые. Видимо, личинок комара занесли тогда вместе с почвой. За прошедшие годы, в отсутствие конкурентов и хищников, комар очень размножился — в одном квадратном метре грунта живет сейчас в среднем 21 тысяча личинок, которые едят мертвые растения, мох и торф, перерабатывая их и создавая почву, причем делает это очень эффективно — по оценкам ученых, почвенные клещи и коллемболы перерабатывают только 7 граммов сухой массы на квадратный метр, а инвазивный комар — 67.

Авторы исследования считают, что комарам очень помогло в завоевании острова изменение климата — за последние десятилетия температура в районе, где развиваются события, выросла на 0,5 градуса. Личинка комара и без того морозоустойчива и способна впадать в оцепенение, переживая самый сильный холод, который бывает на Сигни. Теперь же захват нового местообитания дается ей еще легче.

По словам ученых, уже сейчас там, где живет комар, почвы стало больше, чем торфа, если сравнивать с районами острова, в которых насекомого пока нет.
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Кроме того, перерабатывая торф в почву, личинка в месте своего обитания высвобождает азот, которого образуется в три-четыре раза больше, чем в других районах острова.

Ученые опасаются, что насекомое может захватить и другие территории Антарктики, которые находятся еще южнее, чем остров Сигни, использовав для расселения человеческие ноги. Как было сказано в статье, посвященной исследованию комара, «Несмотря на то, что детальные исследования на наличие личинок комаров в других районах острова еще не проводились, они присутствуют на тропинках, ведущих в сторону от исследовательской станции, что позволяет предположить вероятность в будущего расселения с помощью обуви персонала станции».

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