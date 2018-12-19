Комар-иммигрант работает дождевым червем в Антарктиде

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Ученые из Бирмингемского университета представили на ежегодном собрании Британского экологического общества результаты изучения инвазии комара Eretmoptera murphyi. Насекомое, захватившее Сигни, один из антарктических островов, ест торф и делает из него почву. Захватчик уже размножился так сильно, что его биомасса стала больше биомассы местных членистоногих в пять раз.

E. murphyi — это мелкий, едва ли 2 мм в длину, комар, который приходится родственником нашим комарам-звонцам. Взрослый E. murphyi не ест вообще ничего, а будучи личинкой, живет в земле и ест мертвые останки растений.

Раньше он жил только на британском острове Южная Георгия, в 750 км севернее, но в 1984 году комара нашли на острове Сигни, где нет ничего, кроме британской исследовательской станции. Возле станции его и нашли.

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По мнению ученых, насекомое попало на Сигни из-за экспериментов по интродукции растений, которые проводили там в конце 60-х годов британские ученые. Видимо, личинок комара занесли тогда вместе с почвой. За прошедшие годы, в отсутствие конкурентов и хищников, комар очень размножился — в одном квадратном метре грунта живет сейчас в среднем 21 тысяча личинок, которые едят мертвые растения, мох и торф, перерабатывая их и создавая почву, причем делает это очень эффективно — по оценкам ученых, почвенные клещи и коллемболы перерабатывают только 7 граммов сухой массы на квадратный метр, а инвазивный комар — 67.

Авторы исследования считают, что комарам очень помогло в завоевании острова изменение климата — за последние десятилетия температура в районе, где развиваются события, выросла на 0,5 градуса. Личинка комара и без того морозоустойчива и способна впадать в оцепенение, переживая самый сильный холод, который бывает на Сигни. Теперь же захват нового местообитания дается ей еще легче.

По словам ученых, уже сейчас там, где живет комар, почвы стало больше, чем торфа, если сравнивать с районами острова, в которых насекомого пока нет.

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Кроме того, перерабатывая торф в почву, личинка в месте своего обитания высвобождает азот, которого образуется в три-четыре раза больше, чем в других районах острова.