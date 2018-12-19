Дайвер поплавал в облаке сардин перед гигантской китовой акулой

Вместе с друзьями он нырял возле побережья Баия-де-Лос-Анхелес в Мексике, когда обнаружил, что попал в стремительный поток сардин. Сначала это было забавно, но через 15 минут рядом с движущимся шаром из рыбешек появилась гигантская китовая акула, которая была решительно настроена перекусить.