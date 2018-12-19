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18:04 (мск), источник: Mail.ru Новости

Дайвер поплавал в облаке сардин перед гигантской китовой акулой

И чуть сам не стал обедом.

В Сети появилось завораживающее видео, снятое дайвером Чарльзом Хармером.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вместе с друзьями он нырял возле побережья Баия-де-Лос-Анхелес в Мексике, когда обнаружил, что попал в стремительный поток сардин. Сначала это было забавно, но через 15 минут рядом с движущимся шаром из рыбешек появилась гигантская китовая акула, которая была решительно настроена перекусить.

Этот момент застал Чарльза врасплох, но он продолжил плавать с сардинами и снимать происходящее на камеру.

По словам дайвера, это был самый волнительный и захватывающий момент в его жизни.

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