Дайвер поплавал в облаке сардин перед гигантской китовой акулой
И чуть сам не стал обедом.
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И чуть сам не стал обедом.
В Сети появилось завораживающее видео, снятое дайвером Чарльзом Хармером.
Вместе с друзьями он нырял возле побережья Баия-де-Лос-Анхелес в Мексике, когда обнаружил, что попал в стремительный поток сардин. Сначала это было забавно, но через 15 минут рядом с движущимся шаром из рыбешек появилась гигантская китовая акула, которая была решительно настроена перекусить.
По словам дайвера, это был самый волнительный и захватывающий момент в его жизни.
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